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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:18

Минэнерго США повысило прогноз потребления нефти в мире в 2022 году до 99,82 млн б/с

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Потребление нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2022 году составит 99,82 млн баррелей в сутки, что на 2,26 млн б/с больше, чем в 2021 году, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Таким образом EIA повысило свой прогноз, озвученный в октябре, на 270 тыс. б/с.

Министерство скорректировало прогноз спроса на нефть на 2023 год в сторону снижения. По оценке EIA, потребление увеличится на 1,16 млн б/с - до 100,98 млн б/с.

Месяцем ранее ведомство прогнозировало увеличение показателя в 2023 году до 101,03 млн б/с.

США
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