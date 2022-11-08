Запасы газа в ПХГ США перед зимой оказались на 4% ниже среднего 5-летнего уровня

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Хранилища природного газа в Соединенных Штатах по итогам октября были заполнены до 3,544 трлн куб. футов, что на 4% ниже среднего показателя за последние пять лет, сообщается в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

При этом в сентябре и октябре ведомство зафиксировало более высокую закачку газа. Это способствовало снижению спотовой цены на топливо на Henry Hub с $8,8/MMBtu в августе до $5,66/MMBtu в октябре.

В EIA ожидают, что текущей зимой запасы в ПХГ сократятся на 2,11 трлн куб. футов (средний показатель за последние пять лет). На конец марта объемы природного газа в хранилищах будут составлять 1,433 трлн куб. футов, что на 8% ниже среднего уровня за пять лет. "Однако фактические результаты инвентаризации будут сильно зависеть от реальной температуры в течение зимы", - подчеркивают в Минэнерго США.

Ведомство напоминает, что добыча природного газа неуклонно росла в течение 2022 года и в среднем составляет 100,4 млрд куб. футов в сутки, однако в следующем году она сократится в среднем до 99,7 млрд куб. футов в сутки на фоне более низких цен и ограничений в пропускной способности трубопроводов.

Минэнерго США также незначительно скорректировало прогноз по экспорту СПГ в виде газа: на 2022 год - с 11,01 до 10,8 млрд куб. футов в сутки, на 2023-й - с 12,34 до 12,3 млрд куб. футов в сутки.