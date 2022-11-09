Белоруссия создаст мощности для хранения двухмесячного запаса нефти

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (белорусский оператор МН "Дружба") готовит обоснование инвестиций по проекту строительства резервуарного парка для длительного хранения нефти объёмом 1,35 млн тонн, говорится в материалах, опубликованных на сайте компании.

В результате реализации проекта планируется создать 2-месячный запас нефти (1,74 млн тонн) для обеспечения работы НПЗ республики на минимальной загрузке производственных мощностей.

Ранее, в начале 2020 года, на фоне кризиса с поставками из РФ белорусские власти приняли решение увеличить мощности нефтехранилищ до 1 млн тонн для создания стратегического запаса нефти и нефтепродуктов на непредвиденные случаи.

В настоящее время резервуарный парк "Гомельтранснефть Дружба" превышает 0,9 млн кубометров (в том числе в Мозыре 0,5 млн кубометров, в Новополоцке - 0,4 млн кубометров). Длительное время там можно хранить 390 тыс. тонн нефти, остальные емкости имеют иное технологическое назначение (транзитные емкости, прием белорусской нефти, госрезерв). С учетом планируемого строительства резервуаров для хранения 1,35 млн тонн нефти, суммарный парк для длительного хранения вырастет в 4,5 раза и составит 1,74 млн тонн.

В соответствии с проектом, на основной перекачивающей станции нефтепровода - ЛПДС "Мозырь" (вблизи Мозырского НПЗ) - будут построены резервуары для хранения 750 тыс. тонн нефти, на ЛПДС "Полоцк" (около НПЗ "Нафтан") - 600 тыс. тонн.

Предпроектной документацией предусмотрено два варианта строительства резервуаров для хранения 750 тыс. тонн нефти в Мозыре - на площадке севернее или южнее ЛПДС "Мозырь". В настоящее время проект находится на этапе сбора исходных данных для выбора площадки.

"Наращивание мощности и обновление резервуарного парка является доминантой технического развития ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Наличие необходимого объема буферных емкостей для хранения нефти, в случае возможной аварийной ситуации на любом участке транснационального нефтепровода, обеспечит устойчивую работу системы магистральных нефтепроводов "Дружба" как на территории Белоруссии, так и на территории сопредельных государств", - говорится в материалах компании.

Белоруссия недавно завершила строительство внутреннего нефтепровода Гомель-Горки мощностью 6 млн тонн в год. Он соединил оба белорусских НПЗ – Мозырский (на юго-востоке) и "Нафтан" (на северо-западе) – для оперативной перекачки сырья в случае необходимости.

"Гомельтранснефть Дружба" (принадлежит государству) является частью магистрального нефтепровода "Дружба", транзитный поток нефти из РФ по системе нефтепроводов "Гомельтранснефть Дружба", достигая ЛПДС "Мозырь", разветвляется – в западном направлении на Польшу и Германию, в южном – на Украину, Венгрию, Словакию, Чехию. По трубопроводам филиала "Новополоцк" российская нефть поставляется до НПЗ "Нафтан", транзит нефти в направлении стран Балтии не осуществляется с 2006 года.