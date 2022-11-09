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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Тайваньская TSMC планирует построить в Аризоне предприятие по выпуску 3-нм чипов

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), крупнейший мировой производитель микросхем по контракту, намерена построить еще одно предприятие по выпуску полупроводниковых компонентов в американском штате Аризона. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Объем инвестиций, по словам источников, будет сопоставим с вложениями в другой аналогичный проект компании в Аризоне, о котором было объявлено в 2020 году. Инвестиции в этот проект составили порядка $12 млрд.

Новое предприятие TSMC планирует построить рядом с первым, на участке к северу от Финикса.

Как отмечают источники, тайваньская компания намерена производить на новой площадке процессоры по самой передовой 3-нанометровой технологии.

В TSMC заявили в ответ на запрос WSJ, что компания строит помещение, в котором потенциально может разместиться второе производственное предприятие в Аризоне. Компания рассматривает возможность строительства новых производственных мощностей, но финальное решение об этом пока не принято, отметили в TSMC.

В декабре компания планирует провести церемонию первого запуска оборудования на предприятии, анонсированном два года назад. Массовый выпуск продукции на этой площадке стартует в 2024 году.

Ранее в этом году власти США одобрили меры поддержки производителей полупроводниковых компонентов, выпускающих продукцию внутри страны. Объем субсидий, выделенных чипмейкерам в этом году, составил порядка $39 млрд, отмечает WSJ.

Акции TSMC подорожали на 4,5% по итогам торгов в среду. С начала текущего года их стоимость снизилась на 32%.

TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing США Тайвань
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