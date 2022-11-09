Британия не спешит заключать долгосрочные контракты с поставщиками газа в условиях высоких цен

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Великобритания стремится найти возможности для обеспечения надежных поставок газа в страну на будущее, однако не спешит с заключением долгосрочных контрактов, учитывая высокий текущий уровень цен на газ, пишет газета Financial Times.

Предыдущий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявляла в начале октября, что правительство страны намерено заключить соглашения на поставки газа с несколькими странами, включая Катар, Норвегию и США, чтобы гарантировать бесперебойное снабжение после сокращения потока российского газа в Европу.

Правительство Трасс успело учредить рабочую группу в сфере энергобезопасности, которая начала переговоры со странами-экспортерами газа о заключении долгосрочных контрактов.

Эти переговоры, однако, не увенчались успехом, поскольку Минфин Великобритании препятствовал заключению долгосрочных контрактов при крайне высоких ценах на газ, опасаясь, что в перспективе эти соглашения окажутся невыгодными. Квази Квартенг, занимавший пост министра финансов в правительстве Трасс, не разрешил премьеру подписать 20-летнее соглашение с Норвегией, заявив, что оно может оказаться чрезвычайно дорогим, отмечают источники FT в официальных кругах Великобритании.

Новый британский премьер Риши Сунак по-прежнему стремится к заключению долгосрочных соглашений с экспортерами, чтобы обеспечить стране надежные поставки газа, однако снижение цен на газовом рынке за последнее время заставило правительство пересмотреть свое мнение о том, какую цену готова платить Великобритания за этот энергоресурс. "Изначально, они очень торопились заключить эти сделки, однако затем цены на газ начали снижаться, - отмечает один из источников газеты. - Поэтому власти стали смотреть на ситуацию по-другому".

Катар и США

Министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби говорил FT в октябре, что переговоры между его страной и Великобританией активизировались, но делать прогнозы о сроках подписания соглашения он не стал. "Мы привержены сотрудничеству с Великобританией и в конечном итоге мы придем к чему-то", - сказал он.

Великобритания также ведет переговоры с США, с которыми планирует подписать соглашение в сфере энергобезопасности позднее в этом месяце. Однако, это соглашение, вероятно, ограничится сотрудничеством государств в сфере ядерной энергетики и возобновляемых источников энергии.

По словам одного из источников FT, знакомого с ходом этих переговоров, в документе, вероятно, будет указан тот факт, что Великобритания закупила 10 млрд кубометров газа у американских поставщиков за последние 12 месяцев, однако страна не будет брать каких-либо обязательств по поводу будущего импорта.

Представитель администрации президента США Джо Байдена подтвердил газете, что Штаты вели переговоры с правительством Трасс о поставках СПГ в Великобританию и использовании возобновляемых источников энергии. При этом, он отметил, что подписания соглашения о поставках в ближайшее время не предвидится.