Сбербанк сообщил о снижении доли средств физлиц в валюте до менее 10%

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк отмечает тренд на девалютизацию, доля средств физлиц в валюте уже составляет менее 10%, сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царёв.

"Мы видим тренд на уменьшение доли валютных пассивов, сегодня у нас их уже менее 10%", - сообщил Царёв на пресс-конференции, посвященной ежегодной акции "Зеленый день".

При этом Сбербанк отмечает увеличение средств физлиц в юанях, но оно не столь существенное, как сокращение средств в долларах и евро, подчеркнул первый зампред.

"Мы фиксируем общий тренд на девалютизацию наших клиентов. Мы считаем, что в текущей ситуации это вполне обосновано", - отметил Царёв.