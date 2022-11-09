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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Сбербанк сообщил о снижении доли средств физлиц в валюте до менее 10%

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк отмечает тренд на девалютизацию, доля средств физлиц в валюте уже составляет менее 10%, сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царёв.

"Мы видим тренд на уменьшение доли валютных пассивов, сегодня у нас их уже менее 10%", - сообщил Царёв на пресс-конференции, посвященной ежегодной акции "Зеленый день".

При этом Сбербанк отмечает увеличение средств физлиц в юанях, но оно не столь существенное, как сокращение средств в долларах и евро, подчеркнул первый зампред.

"Мы фиксируем общий тренд на девалютизацию наших клиентов. Мы считаем, что в текущей ситуации это вполне обосновано", - отметил Царёв.

Сбербанк
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