Tata Motors проведет делистинг депозитарных расписок с Нью-Йоркской фондовой биржи

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Индийский автопроизводитель Tata Motors объявил о намерении провести делистинг американских депозитарных акций (ADS) с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE).

Компания в среду уведомила об этом торговую площадку, сообщает местное бизнес-издание Mint. После ухода с NYSE акции компании продолжат торговаться на Бомбейской фондовой бирже (BSE) и Национальной фондовой бирже Индии (NSE).

"С тех пор как в 2004 году были выпущены ADS, мы стали свидетелями значительного увеличения ликвидности и активности иностранных акционеров на фондовых рынках Индии", - говорится в заявлении Tata Motors. В нем отмечается, что делистинг поможет "упростить требования к финансовой отчетности компании и сократить административные расходы".

Ожидается, что последний день торгов ADS будет приходиться на 23 января 2023 года или около этой даты. После делистинга они не будут иметь обращения на внебиржевом рынке.

Каждая ADS автопроизводителя представляет собой 5 обыкновенных акций номинальной стоимостью 2 рупии.

Также Tata Motors опубликовала в среду отчетность за второй финансовый квартал, который завершился в сентябре. Чистый консолидированный убыток сократился до 9,446 млрд рупий ($116 млн) по сравнению с 44,416 млрд рупий за аналогичный период годом ранее. Между тем выручка подскочила на 29,7% и достигла 796,11 млрд рупий.

Продажи пассажирских автомобилей увеличились на 69% и составили 142,3 тыс. Компания реализовала рекордное число электромобилей - свыше 11,5 тыс., что в 4,3 раза превышает показатель годом ранее.

Британское подразделение Jaguar Land Rover (JLR) в минувшем квартале продало 75 307 автомобилей, что на 17,6% выше прошлогоднего показателя. Выручка выросла на 36% - до 5,3 млрд фунтов стерлингов.

Цена акций Tata Motors на внутреннем рынке в четверг опустилась на 0,4%. Котировки ADS в ходе торгов в Нью-Йорке падают на 4%.