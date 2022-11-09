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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Банки с 2023 года смогут не платить комиссию НСПК за платежи по картам "Мир" на Госуслугах

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Банки с 2023 года смогут не платить НСПК за услуги операционного и платежного клирингового центра (ОПКЦ) при перечислении бюджетных платежей на Госуслугах по картам "Мир".

Соответствующая поправка внесена ко второму чтению проекта бюджета на 2023-2025 годы.

Согласно законодательству, банки переводят денежные средства на единый казначейский счет при использовании карт "Мир" на бесплатной основе. При этом на данный момент они платят за услуги ОПКЦ, что приводит к убыткам. Как поясняется в поправке, это создает риск отключения кредитных организаций от портала Госуслуг.

"В связи с этим, в целях повышения привлекательности Единого портала (Госуслуг - ИФ) для банков при оказании с использованием его платежной инфраструктуры услуг эквайринга, поправкой закрепляется положение, предусматривающее обязанности АО "НСПК" не взимать плату за услуги операционного центра и платежного клирингового центра при оплате бюджетных платежей на Едином портале с использованием карт "Мир"", - говорится в пояснении к поправке.

НСПК была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года.

НСКП Госуслуги Мир
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