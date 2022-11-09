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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Правительство РФ установило доптребования к участникам госзакупок ряда работ и услуг

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ установило дополнительные требования к участникам госзакупок ряда работ и услуг, следует из правительственного постановления (№1946), опубликованного на портале правовой информации.

Сам документ вносит изменения в различные нормативные правовые акты в сфере госзакупок и закупок госкомпаний. В том числе, в правительственное постановление, устанавливающие дополнительные требования к участникам госзакупок. Различные доптребования устанавливаются только в случае закупок товаров, работ, услуг в сфере культуры и культурного наследия, градостроительной деятельности, дорожной деятельности, обороны и безопасности государства, использования атомной энергии, здравоохранения, образования, науки. Также свои доптребования установлены для участников закупок по офсетным контрактам.

С вступлением в силу соответствующих положений нового правпостановления доптребования будут предъявляться к участникам закупок в сфере регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, в сфере геологоразведки и в сфере оценочной деятельности.

В первом случае участники "пассажирских" закупок должны подтвердить наличие опыта выполнения соответствующих работ, а также наличие необходимого автотранспорта (не менее 50% от количества, указанного в соответствующем извещении о закупке).

В случае с геологоразведкой поставщикам также потребуется подтверждать, в частности, наличие опыта выполнения соответствующих работ - исполнения договоров по выполнению работ по геологическому изучению недр. Причем сумма таких исполненных договоров должна составлять не менее 50% от начальной (максимальной) цены нового контракта. Также поставщики должны подтвердить наличие специалистов и оборудования, необходимых для исполнения обязательств по соответствующему контракту.

К участникам закупок в сфере оценочной деятельности также будут предъявляться требования о наличии соответствующего опыта. Здесь потребуется опыт исполнения договоров по оказанию услуг по оценке недвижимого имущества. Сумма таких исполненных договоров должна составлять не менее 20% от цены нового контракта.

Помимо этого, новое правпостановление уточняет или корректирует правила и особенности оценки заявок участников госзакупок, сокращает до 7 рабочих дней срок оплаты поставщиком по госконтракту "услуг" субподрядчиков из числа малого бизнеса, определяет порядок доступа к аналитической информации ЕИС (формируется риск-модулем ЕИС) и т.д.

Также документ уточняет ряд норм в области закупок госкомпаний. В том числе, по вопросу размещения в ЕИС, но не на сайте системы госзакупок, информации о закупках госкомпаний, которая по решению правительства не должна публиковаться в ЕИС.

Речь идет, в частности, об информации о закупках госкомпаний, находящихся под антироссийскими санкциями. С начала марта текущего года российские госкомпании, находящиеся под санкциями, прекратили размещать информацию о своих закупках в ЕИС в сфере закупок. В соответствующем правительственном постановлении оговаривается, что госкомпании, в отношении которых введены те или иные санкции, не должны размещать в ЕИС в сфере закупок информацию, как о своих закупках, так и о своих поставщиках, с которыми заключены договора по результатам таких закупок.

Предполагается, что с 1 апреля 2023 года эти госкомпании снова станут размещать такую информацию в ЕИС - в закрытом контуре системы, созданием которого в настоящее время занимается Федеральное казначейство.

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