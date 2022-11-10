Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Рубль стабилен к доллару и юаню на старте торгов на фоне противоречивых факторов

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США и юань практически не меняются на "Московской бирже" на старте торгов в четверг утром, рубль не показывает активной динамики на фоне противоречивых факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 61,2 руб./$1 (-11 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 13,89 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на "Московской бирже" на 0,7 коп. - до 8,447 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", поведение рубля обусловлено, с одной стороны, снижением мировых рынков капитала, с другой - наметившимся улучшением их конъюнктуры, на что указывает стабильность нефтяных цен и положительная динамика фьючерсов на американские фондовые индексы.

Цены на нефть зафиксировались после падения в среду на данных министерства энергетики США, показавших более существенный, чем ожидалось, рост запасов нефти в стране. Так, стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по московскому времени составила $92,7 за баррель, что на 0,05% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $85,83 за баррель, не изменившись относительно итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы США упали на 2-2,5% на корпоративных отчетностях. Кроме того, инвесторы ждут подведения итогов выборов в Конгресс США (республиканцы близки к завоеванию большинства в Палате представителей и, возможно, - в Сенате), а также публикации свежих данных об инфляции в четверг. Аналитики в среднем прогнозируют, что темпы роста потребительских цен в октябре замедлились до 8% по сравнению с 8,2% месяцем ранее.

Президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин заявил в среду, что Федеральная резервная система не должна прекращать повышение процентных ставок из-за боязни рецессии. "Если мы отступим из-за страха перед экономическим спадом, инфляция вернется еще сильнее и потребует еще больших шагов", - заявил он.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг снижаются: японский Nikkei 225 падает на 1,08%, гонконгский Hang Seng - на 1,98%, южнокорейский Kospi - на 0,65%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,28%, китайский CSI 300 - на 1,03%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 при этом растет на 0,17%.

Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Фондовые индексы США упали на 2-2,5% на корпоративных отчетностях

Фондовые индексы США упали на 2-2,5% на корпоративных отчетностях

Лондон разрешил оказание финансовых услуг при поставках ряда удобрений из РФ третьим странам

Лондон разрешил оказание финансовых услуг при поставках ряда удобрений из РФ третьим странам

ФАС предложила индексировать цену на газ с 1 декабря на 8,5%

АФК "Система" проводит анализ российских активов IKEA

АФК "Система" проводит анализ российских активов IKEA

Утвержден список предприятий ТЭК, сделки с долями которых требуют особого распоряжения

Meta объявила о сокращении 13% штата

Принят закон о сокращении ответственности санируемых банков, НПФ и страховщиков по долгам "дочек"

"Газпром" разместил "замещающие" облигации на 439,7 млн евро в рамках обмена евробондов-23

"Газпром" разместил "замещающие" облигации на 439,7 млн евро в рамках обмена евробондов-23
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });