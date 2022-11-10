Рубль стабилен к доллару и юаню на старте торгов на фоне противоречивых факторов

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США и юань практически не меняются на "Московской бирже" на старте торгов в четверг утром, рубль не показывает активной динамики на фоне противоречивых факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 61,2 руб./$1 (-11 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 13,89 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на "Московской бирже" на 0,7 коп. - до 8,447 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", поведение рубля обусловлено, с одной стороны, снижением мировых рынков капитала, с другой - наметившимся улучшением их конъюнктуры, на что указывает стабильность нефтяных цен и положительная динамика фьючерсов на американские фондовые индексы.

Цены на нефть зафиксировались после падения в среду на данных министерства энергетики США, показавших более существенный, чем ожидалось, рост запасов нефти в стране. Так, стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по московскому времени составила $92,7 за баррель, что на 0,05% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $85,83 за баррель, не изменившись относительно итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы США упали на 2-2,5% на корпоративных отчетностях. Кроме того, инвесторы ждут подведения итогов выборов в Конгресс США (республиканцы близки к завоеванию большинства в Палате представителей и, возможно, - в Сенате), а также публикации свежих данных об инфляции в четверг. Аналитики в среднем прогнозируют, что темпы роста потребительских цен в октябре замедлились до 8% по сравнению с 8,2% месяцем ранее.

Президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин заявил в среду, что Федеральная резервная система не должна прекращать повышение процентных ставок из-за боязни рецессии. "Если мы отступим из-за страха перед экономическим спадом, инфляция вернется еще сильнее и потребует еще больших шагов", - заявил он.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг снижаются: японский Nikkei 225 падает на 1,08%, гонконгский Hang Seng - на 1,98%, южнокорейский Kospi - на 0,65%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,28%, китайский CSI 300 - на 1,03%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 при этом растет на 0,17%.