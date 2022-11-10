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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:20

Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,3%

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом рублевых цен blue chips на фоне ослабления рубля, несмотря на негативные сигналы с внешних площадок и упавшую нефть на фоне состоявшихся промежуточных выборов в Конгресс США и ожиданий выхода свежей статистики по инфляции в США. Индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,3% во главе с бумагами Сбербанка, подогретыми корпоративными новостями.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2174,01 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1113,68 пункта (-0,02%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" подросли в пределах 2,4%.

Доллар вырос до 61,5 рубля (+0,19 рубля).

Подорожали акции Сбербанка (+1,9% и +2,4% "префы"), расписки OZON (+1,5%), бумаги "Московской биржи" (+1%), "Магнита" (+0,9%), ВТБ (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,7%), "Роснефти" (+0,5%), расписки TCS Group (+0,4%), акции "АЛРОСА" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%).

Сбербанк в октябре 2022 года получил 122,8 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что позволило кредитной организации получить положительный финансовый результат за 10 месяцев текущего года. Чистая прибыль с начала года превысила 50 млрд рублей, - сообщил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф журналистам в кулуарах Finopolis. Таким образом, чистый убыток Сбербанка за 9 месяцев 2022 года по РСБУ мог составить 72,8 млрд рублей.

Греф также сообщил, что Сбербанк возвращается к раскрытию части информации: начиная с отчетности за октябрь будет публиковать финансовые результаты каждый месяц.

Подешевели акции "Интер РАО" (-0,8%), "НЛМК" (-0,7%), "Татнефти" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,6%), "РусГидро" (-0,6%), "Газпрома" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", с учетом слабости российского рынка в последние две торговые сессии нисходящая коррекция в четверг может продолжиться. Помимо фиксации прибыли, дополнительным фактором давления на локальный рынок выступает снижение цен на нефть. Однако в краткосрочной перспективе рынок, скорее всего, консолидируется в боковой формации в ожидании позитивных драйверов.

В США продолжается подсчет голосов по итогам выборов в Конгресс. Большинство в Палате представителей, вероятнее всего, перейдет к республиканцам, а вот в Сенате расклад сил пока не ясен, финальный результат может стать известен через несколько недель. В четверг выходят очень важные данные по инфляции США, и при замедлении показателя американский рынок отреагирует позитивно.

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, поводов для снижения фондовых индексов на глобальных площадках немало: вспышка коронавируса в Гуанчжоу, отказ Binance покупать криптобиржу FTX, события на Украине. В США настроения инвесторов ухудшились по итогу неоднозначных промежуточных выборов и коллапса на рынке криптовалют. На фоне продаж и фиксации прибыли инвесторы не спешили с покупками в преддверии публикации данных по инфляции в четверг.

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, снижение рынка акций РФ накануне широким фронтом выступает тревожным сигналом. Одной из причин распродаж стало снижение нефти, которая так и не смогла серьезно протестировать на прочность отметку $100 за баррель. В четверг утром цена Brent находится в районе $92,5 за баррель, тем самым пока удерживая промежуточную поддержку $92.

Снижение курса доллара к корзине мировых валют привело к росту металлов, включая золото, и должно оказать поддержку краткосрочно перепроданной нефти в течение дня. Если нефть начнет восстанавливаться, то с большой вероятностью она потащит вверх и российский рынок акций, тренд по которому пока остается восходящим, отмечает Антонов.

В США накануне индексы акций снизились на 2-2,5% во главе с Nasdaq из-за слабых квартальных отчетностей компаний, в ожидании подведения итогов выборов в Конгресс США, а также публикации свежих данных об инфляции в четверг.

Президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин заявил в среду, что Федеральная резервная система не должна прекращать повышение процентных ставок из-за боязни рецессии. "Если мы отступим из-за страха перед экономическим спадом, инфляция вернется еще сильнее и потребует еще больших шагов", - заявил он.

Президент США Джо Байден сообщил, что республиканцы на промежуточных выборах не смогли одержать разгромную победу, и заявил о готовности работать с ними.

"Американский народ высказался, это показывает, что демократия - это мы. Мы еще не знаем всех результатов (...), но мы знаем, что в то время, как пресса и эксперты предсказывают гигантскую "красную" (республиканскую - ИФ) волну, этого не произошло", - сказал он, выступая в Белом доме.

"Мы потеряли меньше демократических мест в палате представителей, чем любой президент-демократ в ходе промежуточных выборов в последние 40 лет", - отметил он. При этом Байден подчеркнул, что "вне зависимости от окончательных результатов выборов готов работать с коллегами-республиканцами".

Также он заверил, что не считает нужным менять свою программу реформ, даже если конгресс перейдет под контроль республиканцев. Байден выразил готовность сотрудничать с конгрессменами от этой партии.

Согласно предварительным данным, которые приводит агентство Bloomberg, республиканцы уже получили 207 мест в Палате представителей из необходимых 218 мест при 184 местах у демократов. На выборах в Сенат обе партии на данный момент получают по 48 мест.

В Азии в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 1,9%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,2%).

Инвесторы ждут публикации Минтруда США в 16:30 данных о динамике потребительских цен в октябре. Аналитики в среднем прогнозируют, что темпы роста потребительских цен в минувшем месяце замедлились до 8% по сравнению с 8,2% в сентябре.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в четверг остаются под давлением на данных об увеличении запасов сырья в США, а также сигналах расширения карантинных ограничений в Китае.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $92,58 за баррель (-0,1% и -2,8% в среду), декабрьская цена WTI - $85,71 за баррель (-0,1% и -3,5% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,92 млн баррелей (ожидался рост на 0,25 млн), запасы бензина снизились на 900 тыс. баррелей (ожидалось сокращение на 1,45 млн), дистиллятов - на 521 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 0,5 млн).

Китай вводит карантинные меры в ряде крупных городов, включая Пекин, на фоне скачка заболеваемости COVID-19 в стране до максимального за шесть месяцев уровня, сообщает агентство Bloomberg. В частности, ограничения затронули город Чунцин с населением более 32 млн человек, который столкнулся с самым резким ростом заражений более чем за год.

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