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Forbes Media ведет эксклюзивные переговоры о продаже бизнеса консорциуму инвесторов

Forbes Media ведет эксклюзивные переговоры о продаже бизнеса консорциуму инвесторов
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Forbes Media LLC ведет эксклюзивные переговоры с группой инвесторов, в результате которых издатель журнала Forbes может перейти к новому владельцу, сообщает агентство Bloomberg.

Потенциальным покупателем является консорциум семейных офисов и иностранных инвесторов, который "совпадает с руководством Forbes во мнениях о стратегии и целях развития компании", сообщил агентству пресс-секретарь Forbes Media Билл Хэнкс.

В прошлом году Bloomberg сообщал, что Forbes ведет переговоры с компанией известного инвестора Майкла Мо GSV Asset Management, которая оценила ее в $600 млн.

Позднее, однако, Forbes объявила о намерении выйти на открытый рынок через слияние со специализированной компанией по слияниям и поглощениям (SPAC) Magnum Opus Acquisition Ltd. От этого плана она отказалась в июне текущего года.

Вслед за этим, издание Axios написало, что Forbes возобновила переговоры с GSV.

По словам Хэнкса, на данный момент нет уверенности в том, что текущие переговоры приведут к частичной или полной продаже компании.

Журнал Forbes, известный рейтингами крупнейших состояний, ведет свою историю с 1917 года. Аудитория Forbes составляет более 140 млн человек. В общей сложности в 82 странах мира издается 49 местных версий делового журнала Forbes.

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