ArcelorMittal сократил в III квартале EBITDA на 48,5% к апрелю-июню

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года ArcelorMittal сократил EBITDA на 48,5% по сравнению со II кварталом, до $2,66 млрд. В пресс-релизе сталепроизводитель обратил внимание на сезонное снижение объема отгрузки металла, понижение среднего уровня цен и рост энергозатрат.

За девять месяцев EBITDA упала до $12,9 млрд с $14,4 млрд годом ранее.

Операционная прибыль в прошлом квартале сократилась в 2,7 раза ко II кварталу, до $1,651 млрд. В январе-сентябре операционная прибыль составила $10,6 млрд по сравнению с $12,4 за девять месяцев 2021 года. Чистая прибыль в июле-сентябре составила $993 млн (падение в 4 раза), за девять месяцев показатель понизился до $9 млрд с $10,9 млрд годом ранее.

Выручка понизилась в прошлом квартале на 14% ко II кварталу, составив $18,9 млрд. За январь-сентябрь выручка ArcelorMittal повысилась на 12,9%, до $62,9 млрд.

Во прошлом квартале компания сократила на 5,6% объем поставок стали по сравнению с предыдущим кварталом, до 13,6 млн тонн, за девять месяцев - на 8,2%, до 43,3 млн тонн.

Выпуск стали в прошлом квартале увеличился на 2%, составив 14,96 млн тонн, в январе-сентябре падение составило 13% (до 45,8 млн тонн).

Добыча компанией железной руды за квартал не изменилась и оставила 10,6 млн тонн (падение на 11,7%), за девять месяцев было произведено 34,6 млн тонн против 37,5 млн тонн желруды годом ранее.

ArcelorMittal понизил ориентир по capex в 2022 году до $3,5 млрд против ожидавшихся ранее $4,2 млрд, что, в частности, отражает несущественный перенос сроков реализации стратегических инвестпроектов и планов по декарбонизации.

В IV квартале компания планирует capex в размере около $1,5 млрд, а в III квартале инвестиции составили $784 млн.