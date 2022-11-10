Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Налоговую льготу при продаже акций высокотехнологичных компаний продлевают на пять лет

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон, продлевающий до конца 2027 года действие льготы, благодаря которой частные инвесторы освобождаются от НДФЛ при реализации ценных бумаг компаний высокотехнологичного сектора. Обязательное условие - акции, облигации или инвестиционные паи до этого непрерывно принадлежали инвестору более года.

Соответствующая поправка была внесена ко второму чтению в законопроект (№201629-8).

Упомянутая льгота была введена в 2016 году на семь лет. Летом 2022 года Минфин РФ предложил продлить ее действие. "Мы в правительстве считаем, что ее надо продлить как минимум на пять лет, чтобы граждане более активно вкладывались в инструменты высокотехнологичных компаний", - говорил министр финансов РФ Антон Силуанов в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Позже президент РФ Владимир Путин по итогам этого мероприятия дал правительству поручение до 15 декабря 2022 года обеспечить продление этой льготы.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Отток наличных из банков РФ в октябре снизился до 100 млрд руб. с 500 млрд руб. в сентябре

Греф заявил, что страхи регуляторов тормозят развитие инноваций в России

Глава ВТБ назвал согласование параметров сделки по покупке "Открытия" делом нескольких дней

Глава ВТБ назвал согласование параметров сделки по покупке "Открытия" делом нескольких дней

Сбербанк планирует вернуться к выплате дивидендов в 2023 году

Mazda передаст "Соллерсу" долю в дальневосточном СП, признав убыток в $82 млн

Mazda передаст "Соллерсу" долю в дальневосточном СП, признав убыток в $82 млн

Forbes Media ведет эксклюзивные переговоры о продаже бизнеса консорциуму инвесторов

Forbes Media ведет эксклюзивные переговоры о продаже бизнеса консорциуму инвесторов

MSCI прекратит расчет индексов MSCI Russia и производных с 1 марта

Прибыль Сбербанка в октябре в 123 млрд руб. вывела его на положительный результат за 10 месяцев

Прибыль Сбербанка в октябре в 123 млрд руб. вывела его на положительный результат за 10 месяцев
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });