Налоговую льготу при продаже акций высокотехнологичных компаний продлевают на пять лет

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон, продлевающий до конца 2027 года действие льготы, благодаря которой частные инвесторы освобождаются от НДФЛ при реализации ценных бумаг компаний высокотехнологичного сектора. Обязательное условие - акции, облигации или инвестиционные паи до этого непрерывно принадлежали инвестору более года.

Соответствующая поправка была внесена ко второму чтению в законопроект (№201629-8).

Упомянутая льгота была введена в 2016 году на семь лет. Летом 2022 года Минфин РФ предложил продлить ее действие. "Мы в правительстве считаем, что ее надо продлить как минимум на пять лет, чтобы граждане более активно вкладывались в инструменты высокотехнологичных компаний", - говорил министр финансов РФ Антон Силуанов в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Позже президент РФ Владимир Путин по итогам этого мероприятия дал правительству поручение до 15 декабря 2022 года обеспечить продление этой льготы.