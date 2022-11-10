Цена Brent опустилась ниже $92 за баррель

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В четверг котировки нефти снижаются четвертую сессию подряд на сигналах расширения карантинных ограничений в Китае.

К 14:01 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,8 (0,86%) - до $91,85 за баррель. Цена Brent опустилась ниже $92 за баррель впервые с конца октября.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,99 (1,15%) - до $84,84 за баррель.

Накануне цена Brent снизилась на 2,8%, WTI упала на 3,5%.

Китай вводит карантинные меры в ряде крупных городов, включая Пекин, на фоне скачка заболеваемости COVID-19 в стране до максимального за шесть месяцев уровня, сообщил Bloomberg. В частности, ограничения затронули город Чунцин с населением более 32 млн человек, который столкнулся с самым резким ростом заражений более чем за год.

КНР - крупнейший в мире импортер топлива и участники рынка опасаются, что локдауны окажут дополнительное давление на экономику и спрос на энергоносители в стране, отмечает издание Barron's.