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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Международные резервы РФ с 28 октября по 4 ноября сократились на $8,5 млрд

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 4 ноября составили $541,6 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 28 октября международные резервы равнялись $550,1 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $8,5 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Россия
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