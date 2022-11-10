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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Росгеология опробовала технологию поиска пропущенных залежей УВС в интересах "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа"

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - "Росгеология" разработала технологию поиска залежей углеводородов, пропущенных при бурении скважин, сообщил журналистам глава холдинга Сергей Горьков.

"У нас есть "Айпиктрум". Это технология по поиску пропущенных залежей. (...) Она построена на основе искусственного интеллекта. (...) Это наши технологии, которые мы придумали за счет моделирования и геофизики: как искать залежи, которые при бурении скважин пропустили, забыли про них, а они есть", - сказал он.

Горьков отметил, что "Росгео" уже реализовала такие пилотные проекты для "Роснефти" и для "ЛУКОЙЛа". Сейчас компания предлагает свои услуги по поиску пропущенных залежей компаниям Узбекистана и Объединенных Арабских Эмиратов.

Росгеология Роснефть ЛУКОЙЛ Айпиктрум Сергей Горьков
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