Выпуск винодельческой продукции в РФ за 9 месяцев вырос более чем на 8%

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Рост производства винодельческой продукции в РФ в январе-сентябре этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года превысил 8%, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Отрасль виноградарства и виноделия демонстрирует устойчивый рост – только в прошлом году мы увидели прирост производства винограда в хозяйствах всех категорий на более чем 10%. Наблюдаем рост производства и самой винодельческой продукции – в этом году он составил уже более 8%", - сказала Абрамченко (слова вице-премьера приводит ее пресс-служба).

Она также отметила, что правительство продолжит оказывать поддержку отрасли для реализации производственного и экспортного потенциала винодельческих регионов. В этом году правительство направило на поддержку отрасли более 2,4 млрд рублей, в 2023 году планируется увеличить объем финансирования на 40%, выделив более 3,5 млрд рублей.

Эффективным инструментом для развития виноградарства и виноделия в РФ станет Российский винодельческий форум, который пройдет 24-25 ноября в Москве, отмечается в сообщении. Абрамченко провела заседание организационного комитета по проведению форума.