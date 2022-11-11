Золото продолжает рост после скачка до максимума с августа

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Цены на золото поднимаются на торгах в пятницу, продолжая рост после подъема до максимума с августа накануне. Поддержку рынку оказывают надежды на возможное замедление темпов ужесточения монетарной политики Федрезерва США в декабре, оказавшие давление на динамику доллара, пишет MarketWatch.

К 17:39 по Москве декабрьские фьючерсы на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали на 0,46% - до $1761,7 за тройскую унцию. Золото находится вблизи максимума с августа.

Индекс ICE U.S. Dollar, отслеживающий динамику доллара к шести основным мировым валютам, в ходе торгов падает примерно на 1%. В четверг он упал на 2%.

Как стало известно в четверг, потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре выросли на 7,7% относительно того же месяца прошлого года после роста на 8,2% в сентябре. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с января и оказалась значительно ниже прогнозов рынка.

Данные могут повлиять на политику Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая агрессивными темпами повышает процентные ставки в попытках ограничить инфляцию.

В то же время цены на другие драгметаллы не демонстрируют единой динамики в пятницу.

Серебро с поставкой в декабре уменьшилось в цене 1% и стоит $21,5 за унцию.

Цены на палладий повысились на 2,7%, до $2007,5 за унцию, платина подешевела на 0,5%, до $1049,3 за унцию.