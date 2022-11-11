Биржевые цены на бензин за неделю выросли на 6-7%

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин на уходящей неделе выросли на 5,6-7%, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Однако эксперты, опрошенные "Интерфаксом", пока не видят предпосылок для дальнейшего роста.

Так, стоимость Аи-92 выросла на 5,6%: с 35,327 тыс. руб./т 7 ноября до 37,294 тыс. руб./т 11 ноября; Аи-95 - на 7%, с 37,953 тыс. руб./т 7 ноября до 40,614 тыс. руб./т 11 ноября.

При этом с начала осени на бирже сформировалась устойчивая тенденция к снижению цен на бензин на фоне низкого спроса на топливо в рознице. По итогам октября стоимость Аи-92 и Аи-95 в опте опустилась до минимумов 2016 года.

По мнению главного аналитика по макроэкономике, рынкам нефти и нефтепродуктов ООО "Петролеум Трейдинг" (крупнейший частный топливный трейдер) Андрея Дьяченко, повышение биржевых цен на бензин на текущей неделе является следствием "отскока" на фоне пессимистических настроений участников рынка.

"Практически все участники рынка, находящиеся между производителями в лице НПЗ и конечными потребителями, понимают, что на фоне такого снижения их обороты падают. В такой ситуации какая-то часть спроса превращается в отложенный", - сообщил "Интерфаксу" Дьяченко.

При этом он отметил, что на рост косвенно повлияли ряд психологических факторов: устойчивый спрос на мировом рынке на российскую нефть Urals, а также данные индексов Сбера и Тинькофф, зафиксировавшие рост потребления в разнице и на АЗС, в частности.

"Среди более фундаментальных факторов то, что Росстат уже не одну неделю фиксирует низкие объемы производства бензина. Оно, по данным ведомства, сейчас находится на минимумах с конца октября 2021 года. Но при этом поставки на биржу не снижаются: по 95-му объемы стабильны, по 92-му – вообще подрастают", - сказал Дьяченко.

В свою очередь, зампредседателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев сообщил агентству, что не мотивирован какими-либо фундаментальными факторами, поскольку существенной динамики ни по спросу на бензин, ни по предложению на уходящей неделе зафиксировано не было.

"Да, динамика на нефтеперерабатывающих заводах была разной: где-то цены и объемы выросли, где-то - снизились, но в целом на рынке была стабильная ситуация. Если бы был рост спроса, то мы увидели бы его по всем НПЗ. (. . .) Мое ощущение, что это отскок перед будущими минимумами. В последний месяц цена на 92-й бензин доходила до 34 тыс. руб./т. На мой взгляд, она может опуститься и ниже 30 тыс. руб./т. В ближайшие недели стоимость еще может измениться в любую сторону, но в декабре я жду только снижения на фоне сокращения закупок", - сказал Гусев.