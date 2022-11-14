Рубль слабо изменился на старте торгов на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках

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Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США и юань незначительно растут на "Московской бирже" на старте торгов в понедельник, рубль демонстрирует слабые изменения с учетом неоднозначной ситуации на мировых рынках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 60,6425 руб./$1 (+10,5 копеек к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 42,46 копейки выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на "Московской бирже" на 4,2 копейки - до 8,515 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует слабые колебания в первую минуту, отсутствие заметного ритма становится уже привычным на старте торгов. На мировых рынках капитала не наблюдается единой позиции инвесторов по отношению к рисковым активам. Цены на нефть растут, но пока менее активными темпами по сравнению с изменениями предыдущих торгов.

Можно сказать, что в первые минуты рубль был недооценен относительно фундаментальных факторов. Уже на пятой минуте нацвалюта отыграла потери. Доллар опустился до 60,4225 (-11,5 копеек к уровню предыдущего закрытия). Курс юаня относительно стабилен.

Нефтяной рынок сохраняет позитив после сообщений о смягчении ковидных ограничений в Китае, который является крупнейшим мировым импортером нефти. Госсовет КНР объявил о сокращении карантина для людей, контактировавших с зараженными COVID-19, а также для прибывающих в страну из-за рубежа, до пяти дней с семи. Для авиаперелетов в Китай теперь надо будет сдать только один отрицательный тест за 48 часов до вылета. Ранее требовалось два отрицательных теста.

Что касается возможных решений в отношении квот на добычу нефти, то ОПЕК+ будет соблюдать в этом вопросе осторожность, заявил в интервью Bloomberg TV министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман. По словам министра, страны альянса смотрят на состояние мировой экономики и видят множество "неопределенностей". Он процитировал отчет Международного валютного фонда (МВФ) за прошлый месяц, в котором говорится, что для многих экономик "худшее еще впереди".

Следующая встреча ОПЕК+ назначена на 4 декабря.

В ожидании вступления в силу эмбарго ЕС на закупки нефти из РФ Argus изменило расчет котировок российской нефти Urals. Новая методика на базисах поставки cif Роттердам и cif Аугуста опубликована в четверг на официальном сайте Argus. Минфин заявил, что продолжит в 2023 году использование котировки российской нефти Urals на базе CIF (cost, insurance, freight), рассчитываемой ценовым агентством Argus, в первом квартале изучит целесообразность перехода на использование других котировок.

Страны G7 и ЕС 5 декабря планируют ввести запрет на услуги по морской перевозке сырой нефти из России, а с 5 февраля 2023 года - российских нефтепродуктов в случае продажи выше установленной предельной цены.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $96,28 за баррель, что на 0,30% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $89,18 за баррель, что на 0,25% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник демонстрируют смешанную динамику: китайский CSI300 растет на 1,16%, японский Nikkei 225 снижается на 0,75%, гонконгский Hang Seng поднялся на 2,927%, южнокорейский Kospi увеличился на 0,22%, австралийский индекс S&P/ASX 200 почти не меняется - рост на 0,02%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снизился на 0,24 %.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу, завершив неделю уверенным подъемом благодаря данным о замедлении темпов инфляции в США. По итогам недели Dow Jones увеличился на 4,1%, S&P 500 - на 5,9%, Nasdaq Composite подскочил на 8,1% - максимально с марта. Опубликованный в четверг отчет министерства труда США показал сокращение темпов роста потребительских цен в стране до минимума с января текущего года. Ослабление инфляции вызвало оптимизм инвесторов, что Федеральной резервной системе (ФРС) не придется поднимать базовую ставку так высоко, как ожидалось.

Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в октябре выросли на 7,7% относительно того же месяца прошлого года. Инфляция замедлилась по сравнению с 8,2% в сентябре и оказалась ниже среднего прогноза опрошенных Trading Economics аналитиков в 8%.

Отчет Мичиганского университета, опубликованный в пятницу, показал снижение потребительского доверия в США до минимума с июля. Предварительное значение рассчитываемого университетом индекса в ноябре составило 54,7 пункта по сравнению с 59,9 пункта месяцем ранее.