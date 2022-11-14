Аналитики допустили взлет фондового рынка США на 25% на данных об инфляции

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Свежие статданные о динамике потребительских цен в США в октябре, оказавшиеся лучше ожиданий, могут указывать на поворотный момент в борьбе Федеральной резервной системы США с высокой инфляцией и привести к существенному подъему фондового рынка, полагают эксперты Fundstrat. Об этом сообщает MarketWatch.

Аналитики прогнозируют, что нынешнее ралли на Уолл-стрит может продлиться 50 дней и позволит индикатору S&P 500 взлететь на 25%, так как инвесторы ожидают, что наиболее агрессивные темпы ужесточения монетарной политики ФРС уже позади.

В том числе аналитики обращают внимание на "существенное замедление" роста потребительских цен в помесячном выражении, ослабление инфляции в сегменте товаров длительного пользования и снижение цен на медицинские страховки.

Эти признаки указывают на то, что инфляция может "в значительной степени замедлиться" в ближайшие месяцы, отмечает директор по исследованиям Fundstrat Том Ли, слова которого приводит MarketWatch.

По мнению эксперта, в случае сохранения благоприятной ситуации базовая инфляция будет повышаться на 0,3% в помесячном выражении в течение "трех-четырех месяцев".

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в октябре выросли на 0,3% в помесячном выражении, что ниже, чем ожидали эксперты. При этом в сентябре повышение составляло 0,6%.

Ли отмечает, что замедление инфляции также может способствовать росту фондового рынка США, поскольку экономика избежит глубокой рецессии.

По его словам, вероятность паузы в ужесточении монетарной политики ФРС после декабря возросла на фоне свежих данных об инфляции.

Рыночные аналитики внимательно отслеживают признаки, которые могут указать на то, что Федрезерв либо возьмет паузу в агрессивном повышении ставок, либо даже начнет склоняться к их снижению.

Федрезерв повышал ставку на 75 базисных пунктов на последних четырех заседаниях, теперь размер ставки составляет 3,75-4%. Регулятор внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции для ФРС составляет 2%.

Следующее заседание Федрезерва состоится 13-14 декабря. Рынки закладывают в текущие котировки повышение размера процентной ставки на 50 базисных пунктов на ближайшем заседании.