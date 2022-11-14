Германский Rheinmetall купит испанскую Expal за 1,2 млрд евро

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Германская военно-промышленная компания Rheinmetall AG договорилась о покупке испанского производителя боеприпасов Expal Systems SA за 1,2 млрд евро.

В сообщении Rheinmetall говорится, что Expal, дочерняя компания испанского производителя взрывчатки Maxam, способна генерировать годовую выручку в размере 700-800 млн евро.

За счет этой сделки Rheinmetall "стремится стимулировать развитие ключевого бизнеса по производству оружия, боеприпасов и топлива для реактивных двигателей на устойчивой основе", отметила компания.

Стороны ожидают, что сделка будет завершена летом 2023 года, при этом им необходимо получить одобрение антимонопольных регуляторов.

Акции Rheinmetall в начале торгов в понедельник дорожают на 4,6%.