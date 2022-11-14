Минсельхоз в 2023 г. выделит 600 млн руб. на новый вид субсидий для животноводов

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Животноводы РФ в 2023 году смогут получить новый вид субсидий – на возмещение части затрат на производство крупного рогатого скота возрастом до 24 месяцев на убой. Об этом сообщает Минсельхоз в своем телеграм-канале.

На это предусмотрено 600 млн рублей.

Речь идет о продукции, которая будет направляться на переработку – собственную или профильными организациями.

"Субсидия будет предоставляться по ставке на 1 кг живой массы", - уточняется в пресс-релизе.