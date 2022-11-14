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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Китайским банкам разрешат дать отсрочку по выплате кредитов малому бизнесу

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) разрешит коммерческим банкам предоставить предприятиям малого бизнеса отсрочку по выплате кредитов с погашением в четвертом квартале текущего года. Об этом сообщает MarketWatch.

Издание называет этот шаг одной из мер поддержки экономики, страдающей в результате жесткой политики властей страны по сдерживанию распространения COVID-19.

НБК сообщил, что выплаты как основной суммы долга, так и процентов, могут быть отсрочены до 30 июня 2023 года. Коммерческие банки смогут брать проценты за продление срока кредита, но не вводить штрафные санкции.

Кроме того, китайский ЦБ уведомил банки, что они не должны ухудшать категорию риска кредитов, погашение которых было отложено из-за последствий пандемии COVID-19. Отсрочка не скажется на кредитной истории заемщиков, отмечают в НБК.

Китай НБК
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