РФ в первой декаде ноября в 2,8 раза увеличила отгрузки пшеницы на экспорт

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - РФ с 1 по 10 ноября отгрузила на экспорт 1,986 млн тонн пшеницы, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из мониторинга Российского зернового союза.

"Рост экспорта пшеницы, который был зафиксирован в октябре, в первой декаде ноября продолжился", - заявила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина.

В то же время отгрузки ячменя сократились на 4,5%, до 196 тыс. тонн. "Достаточно резкое снижение по кукурузе – до 25 тыс. тонн против 152 тыс. тонн год назад", - отметила она.

"Ситуация понятна. Она в основном формируется вокруг зерновой сделки и ее возможных перспектив. Этим можно объяснить резкий рост экспорта пшеницы. Снижение отгрузок кукурузы связано с тем, что основным ее экспортером является Украина. По ячменю ситуация достаточно стабильная", - сказала эксперт.

Активизацию отгрузок пшеницы она также связала с приближением зимы: "Погодные условия не надо сбрасывать со счетов, потому что впереди зимние месяцы, и морская логистика может быть осложнена именно погодными условиями, поэтому сейчас такая активизация закупок".

Как сообщила Тюрина, ежедневные отгрузки пшеницы в первую декаду ноября составили почти 200 тыс. тонн против 72 тыс. тонн годом ранее.

По ее данным, Турция в первой декаде ноября увеличила закупки российской пшеницы почти в 2,7 раза, до 503 тыс. тонн. Активно росли отгрузки в Ливию -155 тыс. тонн, Судан - 133 тыс. тонн, Алжир - 101 тыс. тонн, Бангладеш - почти 100 тыс. тонн, ОАЭ - 96 тыс. тонн. "В прошлом году в этот период экспорта российской пшеницы в эти страны не было", - отметила Тюрина.

При этом отгрузки в Египет сократились на 15%, до 347 тыс. тонн. Не было экспорта в Италию, Грецию, Азербайджан.

"Но в целом число стран, куда отгружается российская пшеница, начало расти. Правда, не очень сильно – в первой декаде ноября прошлого сезона шли отгрузки в 15 стран, а в текущем году - в 17, то есть определенное расширение географии есть", - сказала она.

В то же время число компаний-экспортеров продолжает сокращаться. В первой декаде ноября прошлого сезона пшеницу отгружали 45 компаний, в этом сезоне - в 25. В лидеры вышел "Астон".

Говоря о ситуации в портах, Тюрина сообщила, что отгрузки пшеницы через Новороссийск увеличились в 3,5 раза, 735 тыс. тонн, через Ростов-на-Дону - в 4,2 раза, до 273 тыс. тонн, через Азов - на 38,5%, до 199 тыс. тонн. Рейдовая перевалка выросла в 2,8 раза, до 524 тыс. тонн. В ожидании возможных изменений погоды активно идут отгрузки и через небольшие порты судами "река-море".

Как сообщила Тюрина, ценовая ситуация на рынке "достаточно стабильная". "Французская пшеница за неделю подорожала меньше, чем на один процент, до $340 за тонну, американская - подешевела на 3,7%, до $361 за тонну. Российская (4 класс, FOB Новороссийск) - подорожала на 3,5%, до $314-315 за тонну", - сказала она.

С начала ноября французская пшеница подешевела на $18, американская - до $361 с $409 за тонну. "Дисконт, или скидка за риски закупок российской пшеницы, составляет $24 за тонну, это меньше, чем на 1 ноября", - добавила она.

Стабильной назвала эксперт и ситуацию с ценами производителей. "Достаточно хороший объем пшеницы "снимают" закупки в интервенционный фонд, там хорошая цена", - сказала Тюрина, напомнив, что минимальная закупочная цена пшеницы 4 класса составляет 13 700 рублей за тонну (без НДС).

"А сейчас средняя цена даже на юге составляет 12 500-13 000 рублей за тонну. Продажи в интервенционный фонд сегодня является приоритетом для производителей, и это тоже одна из причин стабилизации цен", - отметила она. При этом Тюрина сообщила, что с начала сезона (с 1 июля) цены у производителей в рублевом эквиваленте снизились на 24%, в долларовом – на 35%.