Рынок акций РФ открылся незначительными изменениями индексов МосБиржи и РТС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне упавшей нефти и позитивных сигналов с внешних фондовых площадок. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов изменились в пределах 0,1%, при этом выросли по отношению к закрытию дневной сессии "Мосбиржи" акции "Детского мира" на новостях о цене выкупа бумаг у несогласных с реорганизацией акционеров.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2245,52 пункта (+0,03%), индекс РТС - 1169,41 пункта (-0,05%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 2,3%.

Доллар просел до 60,45 рубля (-0,1 рубля).

Подорожали расписки OZON (+2,3%), акции "Газпрома" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "Норникеля" (+0,3%), "Татнефти" (+0,2%), "Северстали" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), расписки TCS Group (+0,1%).

Акции "Детского мира" выросли до 63,96 рубля, что на 5,8% выше уровня закрытия основной торговой сессии на "Мосбирже" накануне.

Вечером в понедельник стало известно, что цена выкупа акций у акционеров "Детского мира", которые не будут голосовать по вопросу о реорганизации компании в частную или проголосуют "против", составит 71,5 рубля за бумагу (выше рынка). Цена рассчитывалась как средневзвешенная цена акций компании по результатам торгов на Московской бирже за один месяц, предшествующий дате объявления о предстоящей реорганизации (7 ноября), говорится в сообщении компании.

Подешевели акции "АЛРОСА" (-0,9%), "Газпром нефти" (-0,5%), Polymetal (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -0,6% "префы"), UC Rusal (-0,4%), "Интер РАО" (-0,3%), АФК "Система" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), ВТБ (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).

Тем временем, Генассамблея ООН большинством голосов на специальном заседании в понедельник приняла проект резолюции о создании механизма, призванного реализовать репарации в пользу Украины. Документ, носящий рекомендательный характер, в частности, рекомендует создать реестр причиненного ущерба Украине в ходе боевых действий.

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынку акций РФ будет сложно продвигаться выше без дополнительных драйверов. Одним из таких факторов могут выступить дивиденды нефтяных компаний, которые будут реинвестированы в рынок, однако эта свежая ликвидность поступит на рынок примерно через месяц. Таким образом, в краткосрочном периоде на российском рынке можно ожидать незначительного охлаждения. В нефтяном секторе сохраняется повышенная волатильность, однако фактором поддержки выступают смягчение антиковидных мер в Китае и предстоящее европейское эмбарго российской нефти.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, надежды на стимулы в Китае и геополитическое затишье в отношениях КНР с США после переговоров глав государств создают спокойный внешний фон.

Однако в остальном пока сложно говорить о позитиве, так как влияние COVID-19 на китайскую экономику оказалось более разрушительным, а в ноябре ситуация лишь ухудшается, хотя власти КНР все же повышают гибкость в применении политики "нулевой терпимости". Поэтому нефть под давлением из-за негативных ожиданий по китайскому спросу. Соответственно, российский рынок может сосредоточиться на более отдаленных ожиданиях стимулов в КНР или на непосредственной ситуации с ценами на товары российского экспорта. В любом случае, активного повышения от российских акций не ожидается, полагает Кочетков.

По словам аналитика Промсвязьбанка Егора Жильникова, скачок в акциях "Детского мира" усилился накануне вечером на фоне объявления цены выкупа бумаг и ближайшего собрания акционеров.

Во вторник подъем индекса МосБиржи может продолжиться, с переходом в ближайшие дни в диапазон 2250-2300 пунктов благодаря росту в отдельных бумагах, как, например, технологического или металлургического секторов. Нефтяной сектор в преддверии эмбарго пока выглядит безыдейно. Придать позитива отечественному рынку может снижение геополитической напряженности после саммита G20.

В США индексы акций накануне снизились на 0,5-1,1% во главе с Nasdaq по итогам волатильной сессии (динамика индикаторов неоднократно менялась).

По итогам минувшей недели Dow Jones увеличился на 4,1%, S&P 500 – на 5,9%, а Nasdaq Composite подскочил на 8,1% – максимально с марта, причем главный рост пришелся на четверг и пятницу.

Основным позитивным фактором стал отчет Минтруда, указавший на замедление инфляции в США в октябре до 7,7%, минимума с января, что подстегнуло надежды инвесторов на то, что Федеральной резервной системе (ФРС) не придется поднимать базовую ставку так высоко, как ожидалось.

По мнению аналитиков Morgan Stanley, Федрезерв возьмет паузу в повышении стоимости заимствований после заседания уже в январе следующего года, когда уровень ставки составит 4,625%.

Заместитель председателя ФРС Лейл Брейнард в понедельник сказала, что американский центробанк, вероятно, в скором времени замедлит темпы подъема процентных ставок после активного их повышения в последние месяцы. Тем не менее, она не стала вдаваться в подробности относительно окончательной фазы текущего цикла повышения ставок.

Во вторник в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, шанхайский Shanghai Composite прибавил 1,6%, гонконгский Hang Seng раллирует на 3,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,6%).

Экономика Японии в III квартале снизилась на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные официальные данные. Это первое сокращение показателя с третьего квартала 2021 года. Оно стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение на аналогичную величину, сообщает Trading Economics.

Темпы роста промпроизводства в Китае в октябре замедлились, розничные продажи снизились впервые за пять месяцев, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Объем промпроизводства увеличился на 5% относительно октября прошлого года после подъема на 6,3% в сентябре. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 5,2%.

Ослабление темпов увеличения промпроизводства говорит о том, что экономика страны теряет импульс к росту на фоне подъема заболеваемости COVID-19 в стране, а также строгих карантинных ограничений.

Розничные продажи в КНР в октябре снизились на 0,5% в годовом выражении после повышения на 2,5% месяцем ранее. Консенсус-прогноз предполагал увеличение на 1%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) во вторник влил в финансовую систему 850 млрд юаней ($120,7 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). При этом ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, была сохранена на уровне 2,75% годовых, говорится в сообщении НБК.

Кроме того, китайский ЦБ предоставил банкам 172 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 2% годовых.

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены пытаются стабилизироваться после отката на фоне ухудшения картелем ОПЕК прогноза спроса на сырье.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $93,21 за баррель (+0,1% и -3% в понедельник), декабрьская цена WTI - $85,66 за баррель (-0,2% и -3,5% накануне).

Давление на нефтяной рынок также оказывают слабые статданные из Китая, усиливающие пессимизм трейдеров в отношении перспектив спроса из-за карантинных ограничений.

Накануне ОПЕК понизила оценку спроса на нефть в 2022 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 99,57 млн б/с, в 2023 году - также на 100 тыс. б/с, до 101,82 тыс. б/с. Таким образом, ОПЕК прогнозирует, что потребление нефти в мире в 2022 году увеличится на 2,55 млн б/с, а в 2023 году - еще на 2,24 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Во вторник свои прогнозы опубликует Международное экономическое агентство (МЭА).