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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:22

SEC обвинила агентство S&P в конфликте интересов при присвоении рейтинга

S&P готово урегулировать это нарушение за $2,5 млн, не отвергая и не признавая выводов регулятора

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в нарушении правил, которые нацелены на предотвращение конфликта интересов при присвоении кредитных рейтингов.

Как сообщается в пресс-релизе SEC, эмитент привлек S&P для рейтингования крупной сделки с ценными бумагами, обеспеченными ипотекой, в июле 2017 года.

В течение пяти дней в августе того же года сотрудники коммерческого отдела агентства, отвечавшие за коммуникации с эмитентом, несколько раз пытались оказать давление на аналитиков S&P GR, которые ответственны за присвоение рейтингов. Они хотели, чтобы аналитики оценили транзакцию в соответствии с предварительно предоставленными эмитенту отзывами, которые, как выяснилось, содержали ошибку в расчетах. SEC пришла к выводу, что сотрудники коммерческого отдела S&P GR стали участниками рейтингового процесса, хотя на них влияли факторы, касающиеся продаж и маркетинга.

"Рейтинговые агентства играют системно важную роль на рынках структурированных продуктов, и федеральные законы о ценных бумагах требуют, чтобы они изолировали свои аналитические функции от влияния деловых соображений", - заявил глава отдела сложных финансовых инструментов SEC Осман Наваз.

Выяснив обстоятельства, связанные с присвоением рейтинга, S&P само сообщило об этом случае в SEC, сотрудничало с комиссией в ходе расследования и предприняло шаги, направленные на улучшение своей политики и процедур в отношении конфликта интересов.

Не признавая и не отрицая выводов SEC, S&P согласилось урегулировать этот вопрос, заплатив штраф в размере $2,5 млн, говорится в сообщении комиссии.

SEC S&P США Осман Наваз
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