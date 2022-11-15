Общественный совет при Минстрое предложил ввести налоговый строительный вычет

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Общественный совет при Минстрое предложил ввести налоговый строительный вычет для поддержки отрасли, заявил руководитель комиссии совета по вопросам сопровождения инвестиционных проектов Александр Николаев.

По его словам, действующее налоговое регулирование "уже не в полной мере учитывает современные схемы запуска инвестиционных проектов жилищного строительства".

"Налоговое стимулирование, приобретение проектов позволит перезагрузить и форсировать старт строек. Суть его заключается в следующем: предоставить инвестору налоговый вычет в размере не более 20% от понесенных затрат на приобретение специализированного застройщика, включая затраты на акции или доли, а также проценты по кредиты, связанные с их приобретением", - сказал Николаев.

Налоговый вычет предлагается разрешить применять на выбор самому инвестору или его дочернему обществу. Предоставление вычета предлагается увязать с реализацией жилой стройки - с момента получения разрешения на строительство или с момента ввода дома в эксплуатацию.

Николаев уточнил, что позитивный эффект от меры очевиден. Текст самого законопроекта уже подготовлен. Он предложил как можно скорее направить инициативу на рассмотрение Минстроя, а также в мэрию Москвы, позиция которой будет также важна.

Один из со-разработчиков меры, представитель РАНХиГС Юрий Пономарев уточнил, что мера поддержки позволит сфокусироваться на реализации максимального потенциала мультипликативных социально-экономических эффектов для стройотрасли, простимулирует рост объема инвестиций, а также поможет в вовлечении в гражданский оборот земельных участков. Введение этой меры поддержки не требует прямых затрат бюджета, добавил оню.

Руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета Ирина Булгакова и глава НОСТРОЙ Антон Глушков добавили, что в предложение нужно внести статистику по объемам жилищного строительства.