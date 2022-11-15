Panasonic Energy заключила многомиллиардную сделку на поставку катодов для аккумуляторов

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Panasonic Energy of North America (PENA), крупнейший поставщик аккумуляторов для электромобилей в США, заключил соглашение с компанией Redwood Materials о закупке у нее катодов с высоким содержанием никеля.

Сумма сделки не разглашается, но глава и основатель Redwood Джеффри Страубел заявил, что она составляет несколько миллиардов долларов. Поставки начнутся в 2025 году, пишет CNBC.

Страубел до 2019 года работал главным технологическим директором Tesla. После этого он ушел из компании Илона Маска в основанную им самим Redwood, занимающуюся переработкой вышедших из употребления аккумуляторных батарей.

Redwood рассчитывает начать производство катодов в 2025 году, а к 2030 году выпускать аноды и катоды в объеме, достаточном для обеспечения батареями 5 млн электромобилей.

PENA в настоящее время импортирует почти все материалы, используемые в производстве катодов для батарей, которые он поставляет, в том числе Tesla. В июле Panasonic объявила о планах построить завод по выпуску аккумуляторов для электромобилей в американском штате Канзас стоимостью $4 млрд. Этот завод и будет получать катоды от Redwood.