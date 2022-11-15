Цены на золото обновили трехмесячный максимум на фоне ослабления доллара

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Цены на золото умеренно выросли в ходе торгов во вторник, однако этого хватило для обновления трехмесячного максимума.

Котировки декабрьских контрактов на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к 17:00 по московскому времени выросли на 0,2% - до $1780,4 за тройскую унцию. Это рекордное значение с 16 августа.

Серебро с поставкой в декабре снизилось в цене на 0,7% и стоит $21,97 за унцию.

Цены на палладий подскочили на 3,2%, до $2104 за унцию, платина подорожала на 1,1%, до $1044 за унцию.

Главным драйвером роста цен на золото является ослабление доллара. Индекс ICE U.S. Dollar, отслеживающий динамику доллара к шести основным мировым валютам, в ходе торгов падает примерно на 0,8%.

Кроме того, увеличению котировок способствует снижение доходности государственных облигаций США, отмечает старший стратег Bannockburn Global Forex Марк Чендлер.

"Падающая доходность и ослабевающий доллар помогают золоту продлить ралли", - сказал эксперт.