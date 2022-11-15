Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Цены на золото обновили трехмесячный максимум на фоне ослабления доллара

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Цены на золото умеренно выросли в ходе торгов во вторник, однако этого хватило для обновления трехмесячного максимума.

Котировки декабрьских контрактов на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к 17:00 по московскому времени выросли на 0,2% - до $1780,4 за тройскую унцию. Это рекордное значение с 16 августа.

Серебро с поставкой в декабре снизилось в цене на 0,7% и стоит $21,97 за унцию.

Цены на палладий подскочили на 3,2%, до $2104 за унцию, платина подорожала на 1,1%, до $1044 за унцию.

Главным драйвером роста цен на золото является ослабление доллара. Индекс ICE U.S. Dollar, отслеживающий динамику доллара к шести основным мировым валютам, в ходе торгов падает примерно на 0,8%.

Кроме того, увеличению котировок способствует снижение доходности государственных облигаций США, отмечает старший стратег Bannockburn Global Forex Марк Чендлер.

"Падающая доходность и ослабевающий доллар помогают золоту продлить ралли", - сказал эксперт.

NYMEX США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ozon оценил убытки от пожара на подмосковном складе в 10,8 млрд руб.

"Газпром" ожидает, что нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы

"Газпром" ожидает, что нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы

Евро поднялся выше 63 руб. впервые с 14 октября

Набиуллина согласна, что комиссии за проведение операций нужно снижать

Набиуллина согласна, что комиссии за проведение операций нужно снижать

Минфин выберет для расчета налогов котировку Urals от Argus или индекс СПбМТСБ

Кабмин РФ решил не вводить экспортные пошлины на уголь с января

Кабмин РФ решил не вводить экспортные пошлины на уголь с января

Трафик российского аналога SWIFT вырос почти на четверть

Трафик российского аналога SWIFT вырос почти на четверть

Экспортная пошлина на нефть с 1 декабря повысится на $0,6 до $43,3 за тонну

Google заплатит $391,5 млн за скрытое отслеживание истории перемещений пользователей

Google заплатит $391,5 млн за скрытое отслеживание истории перемещений пользователей

Инфляция во Франции в октябре ускорилась с 6,2% до 7,1%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });