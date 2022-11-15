Участникам рынка ценных бумаг РФ упростят получение дополнительные лицензий

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Банк России с 1 апреля 2023 года устанавливает упрощенный порядок получения профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями, кредитными организациями и клиринговыми организациями разрешений на дополнительные виды деятельности на рынке ценных бумаг, когда возможность такого совмещения предусмотрена законодательством.

Это предусматривает зарегистрированное Минюстом и опубликованное на сайте регулятора Положение Банка России N788-П от 29 июня 2022 года.

Для получения такими организациями дополнительной лицензии на рынке ценных бумаг (включая деятельность по инвестиционному консультированию) будет достаточно направить в ЦБ РФ через личный кабинет заявление и документы о должностных лицах, нужных для ведения дополнительных видов деятельности. При этом организации должны соответствовать лицензионным требованиям и не иметь неисполненных предписаний или других мер воздействия.

Новый порядок облегчит для участников рынка получение дополнительных лицензий, ранее для этого соискатель должен был пройти повторную процедуру проверки.

При правильном заполнении заявления ЦБ выдаст лицензию или включит организацию в единый реестр инвестиционных советников не позднее одного рабочего дня после получения заявления.

Положение Банка России также изменяет порядок лицензирования деятельности управляющих компаний, специализированных депозитариев и акционерных инвестиционных фондов. Документом также вводится проведение предлицензионных проверочных мероприятий для соискателей лицензий управляющей компании, специализированного депозитария и акционерного инвестиционного фонда.