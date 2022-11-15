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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

СД "Газпрома" 25 ноября обсудит вопрос об увеличении программы внешних займов в 2022 г.

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Газпрома" 25 ноября рассмотрит вопрос об увеличении программы внешних финансовых заимствований 2022 года, сообщила компания.

Кроме того, в повестке вопрос о ходе исполнения программы отчуждения непрофильных активов "Газпрома" за III квартал 2022 года.

Совет директоров также рассмотрит вопрос об утверждении технического задания на проведение аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития "Газпрома".

Газпром
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