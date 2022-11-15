СД "Газпрома" 25 ноября обсудит вопрос об увеличении программы внешних займов в 2022 г.

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Газпрома" 25 ноября рассмотрит вопрос об увеличении программы внешних финансовых заимствований 2022 года, сообщила компания.

Кроме того, в повестке вопрос о ходе исполнения программы отчуждения непрофильных активов "Газпрома" за III квартал 2022 года.

Совет директоров также рассмотрит вопрос об утверждении технического задания на проведение аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития "Газпрома".