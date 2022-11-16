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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Фондовые индексы США во вторник выросли, но отошли от достигнутых в ходе сессии пиков

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, однако отошли от максимумов, достигнутых ранее в ходе сессии.

Инвесторы переоценивали прогнозы в отношении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США и экономики, пишет Trading Economics.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик выразил мнение о том, что Федрезерву следует продолжать подъем процентных ставок до появления признаков масштабного ослабления инфляции.

"Мы этого еще не наблюдаем, поэтому я полагаю, что нам потребуются новые повышения ставки", - написал Бостик в статье, опубликованной на сайте ФРБ. При этом он добавил, что видит "проблески надежды" в последние три месяца, однако цены снижаются преимущественно на товары, а не на услуги.

Между тем заместитель председателя ФРС Лейл Брейнард заявила в интервью агентству Bloomberg в понедельник, что Федрезерв, вероятно, сократит темпы ее подъема в скором времени.

Цены производителей в США (индекс PPI) в октябре выросли на 8% в годовом выражении и на 0,2% относительно сентября. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 8,3%, второго - на 0,4%.

Участники рынка также продолжили оценивать квартальные отчеты компаний.

Американская Walmart Inc., крупнейшая в стране компания розничной торговли, зафиксировала чистый убыток в третьем квартале 2023 финансового года, однако ее скорректированная прибыль, выручка и сопоставимые продажи превысили прогнозы аналитиков. Акции компании поднялись на 6,5%.

Цена бумаг Home Depot Inc. увеличилась на 1,6%. Крупнейшая в США сеть магазинов товаров для дома в третьем квартале 2022 финансового года увеличила чистую прибыль на 5,1% и подтвердила годовой прогноз.

Акции Krispy Kreme Inc. подорожали на 2,3%. Американская сеть кофеен-кондитерских, известная своими пончиками, увеличила чистый убыток в третьем финансовом квартале в 2,3 раза, при этом выручка выросла на 10%.

Бумаги Energizer Holdings Inc. прибавили 7,6%. Американский производитель батареек получил чистый убыток в четвертом квартале 2022 финансового года, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка.

Американская компания Aramark, поставляющая продукты питания и униформу отелям, университетам, больницам и стадионам, резко увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом квартале 2022 финансового года, причем рост выручки превысил ожидания рынка. Цена бумаг компании увеличилась на 4,35%.

Акции Estee Lauder Cos. подорожали на 2,9%. Американский производитель косметики и парфюмерии приобретет люксовый бренд Tom Ford примерно за $2,8 млрд, говорится в сообщении Estee Lauder.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов повысился на 56,22 пункта (0,17%) и составил 33592,92 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 34,48 пункта (0,87%) - до 3991,73 пункта.

Nasdaq Composite набрал 162,19 пункта (1,45%) и составил 11358,41 пункта.

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