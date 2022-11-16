Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,7-0,8%

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен большинства blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры из-за возросшей геополитической напряженности после сообщений польских СМИ об инциденте на территории Польши; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,7-0,8% во главе с бумагами Polymetal и расписками Ozon.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2208,62 пункта (-0,7%, локально индекс падал ниже 2200 пунктов), индекс РТС - 1150,95 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3%.

Доллар стоит 60,43 рубля (+0,03 рубля).

Подешевели акции Polymetal (-3%), расписки OZON (-1,9%), бумаги "Аэрофлота" (-1,7%), АФК "Система" (-1,7%), "Интер РАО" (-1,5%), "АЛРОСА" (-1,4%), "Газпрома" (-1,3%), "МТС" (-1,3%), UC Rusal (-1,2%), "Московской биржи" (-1,1%), "ММК" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-1%), ПАО "Полюс" (-1%), расписки TCS Group (-1%), акции "Магнита" (-0,9%), "НЛМК" (-0,8%), "Северстали" (-0,8%), "Яндекса" (-0,8%), ВТБ (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Роснефти" (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,3% "префы").

Подорожали акции "Норникеля" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%).

Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 39,57 руб. на акцию с учетом ранее выплаченных дивидендов за первое полугодие, говорится в сообщении компании. В первом полугодии НК выплатила 32,71 руб. на все виды акций. Таким образом, выплаты по итогам третьего квартала могут составить 6,86 руб. на акцию. Рекомендации соответствуют прогнозам опрошенных "Интерфаксом" аналитиков, ожидавших, что на выплату будет направлено 50% чистой прибыли компании по РСБУ за этот период.

Эскалация геополитических рисков произошла после сообщений польских СМИ о ракетных обстрелах Россией территории Польши. Однако последовавшее опровержение со стороны Минобороны РФ несколько разрядило ситуацию.

Минобороны РФ заявило вечером 15 ноября, что российские военные не атаковали во вторник цели у границы Украины и Польши, заявления об упавших российских ракетах на территории Польши являются провокацией для эскалации обстановки.

Президент США Джо Байден выразил серьезные сомнения в том, что ракета, упавшая в районе польского населенного пункта Пшеводув недалеко от границы с Украиной, была выпущена из России.

Мнение аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду негативный: ситуация с COVID-19 в КНР активно ухудшается, геополитическая обстановка становится более напряженной, что может быть использовано для очередных санкционных действий против РФ.

Директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков полагает, что рынок акций РФ способен продолжить рост.

Поставки нефти в страны Восточной и Центральной Европы по участку нефтепровода "Дружба" временно приостановлены. Остановка прокачки произошла одновременно с новостями о падении ракет в Польше, что вызвало бурную реакцию стран НАТО. При этом цены на нефть после скачка вновь начали снижаться на фоне продолжающегося роста числа случаев заболевания COVID-19 в Китае.

Российские инвесторы расценили инцидент в Польше как возможность докупить акций на их просадке. Если дальнейшего развития в виде эскалации со странами Запада ситуация не получит, российские индексы способны продолжить рост.

Зарубежные рынки

Вышедшие накануне данные о замедлении производственной инфляции в США привели к бурному росту основных фондовых индексов, однако все больше индикаторов говорят о перекупленности американского рынка. Аналитики Morgan Stanley ожидают, что к концу года индекс S&P 500 упадет до 3400 пунктов, а если рецессия ударит по экономике, то индекс может упасть до 3000 пунктов, отмечает Кабаков.

В США индексы акций накануне выросли на 0,2-1,5% во главе с Nasdaq. Инвесторы переоценивали прогнозы в отношении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США и экономики, пишет Trading Economics.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик выразил мнение о том, что Федрезерву следует продолжать подъем процентных ставок до появления признаков масштабного ослабления инфляции.

Между тем заместитель председателя ФРС Лейл Брейнард заявила в интервью агентству Bloomberg в понедельник, что Федрезерв, вероятно, сократит темпы ее подъема в скором времени.

Цены производителей в США (индекс PPI) в октябре выросли на 8% в годовом выражении и на 0,2% относительно сентября. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 8,3%, второго - на 0,4%.

В Азии в среду из-за усиления геополитических рисков в мире преобладает снижение индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite потерял 0,5%, гонконгский Hang Seng снижается на 1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Нефть

На нефтяном рынке в среду цены снижаются после скачка накануне до 3-недельного максимума.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в среду составила $93,14 за баррель (-0,8% и +1,4% во вторник), декабрьская цена WTI - $86,14 за баррель (-0,9% и +1,2% во вторник).

Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник повысило прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 180 тыс. баррелей в сутки, однако прогноз на 2023 год был снижен на 40 тыс. б/с.

Агентство также отметило, что к 5 декабря, когда вступит в силу европейское эмбарго на импорт российской нефти, России необходимо будет перенаправить еще 1,1 млн б/с на экспорт в другие страны.

Нефть также отреагировала на новости о взрыве ракеты на территории Польши, жертвами которого стали два человека.

Отчет Американского института нефти (API), опубликованный накануне вечером, указал на падение запасов нефти по итогам минувшей недели на 5,8 млн баррелей. Запасы бензина, по данным API, выросли на 1,7 млн баррелей, дистиллятов - на 850 тыс. баррелей.

В среду рынок ожидает публикации еженедельных данных о запасах топлива в США (18:30 МСК).