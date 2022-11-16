В США традиционный ужин на День благодарения за год подорожал на 20%

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Стоимость традиционного ужина на День благодарения, который в США отметят 24 ноября, за год подскочила на 20% и составляет $65,04 против $53,31 годом ранее, показало исследование American Farm Bureau Federation (AFBF).

С начала исследований в 1986 году это самая высокая цена такого ужина.

В классический набор для ужина на десять персон ходят 12 продуктов: индейка, начинка для индейки, тесто и начинка для тыквенного пирога, булочки с маслом, взбитые сливки, горошек, молоко, батат, овощной набор (морковь и сельдерей), а также свежая клюква и последний пункт в меню - мелочи для готовки. В расчете на человека стоимость такого набора составит менее $6,5.

За минувший год подорожали все ингредиенты из списка, кроме клюквы, которая подешевела на 14%, до $2,57 за упаковку объемом 12 унций (около 355 мл).

Индейка, главное блюдо традиционного застолья, выросла в цене на 21% - теперь тушку весом 16 фунтов (7,3 кг) можно купить в среднем за $28,96. Рост цен отчасти вызван общей инфляцией, а отчасти - вспышкой птичьего гриппа, сократившей поголовье.

При этом в сообщении AFBF подчеркивается, что волонтеры сверяли цены в магазинах страны во второй половине октября, то есть до начала периода предпраздничных скидок, и сейчас индейка может оказаться существенно дешевле.

Сильнее всего подорожал специальный набор, которым начиняется индейка при запекании - на 69%, до $3,88. Цены на молоко выросли на 16%, булочки подорожали на 22%, горошек - на 23%. Фунт моркови с сельдереем стал дороже всего на 8% и стоит теперь 88 центов.

Продуктовая корзина в исследовании AFBF не включает в себя напитки. По данным Yahoo, безалкогольные напитки в этом году подорожали на 12%, вино - на 2,7%, пиво - на 4,5%.

"Общая инфляция подрывает покупательскую способность потребителей и является важным фактором, спровоцировавшим рост средней стоимости ужина на День благодарения в этом году", - отметил старший экономист AFBF Роджер Крайан.