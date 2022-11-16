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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

Американских нефтяников могут попросить увеличить резервы топлива внутри страны

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден изучает возможность ввести требование для нефтекомпаний резервировать более крупные объемы нефтепродуктов внутри страны в связи со снижением запасов в хранилищах на северо-востоке США в преддверии зимы, заявила Bloomberg министр энергетики Дженнифер Грэнхольм.

Штаты являются главным экспортером дизельного топлива европейским государствам, столкнувшимся с энергетическим кризисом, однако, по словам Грэнхольм, в администрации США хотят быть уверены в том, что внутри страны достаточно запасов нефтепродуктов.

"Возможно, это не тот выбор, который бизнес хотел бы сделать, но мы просим, чтобы компании, работающие в США, сделали то, что делают в других странах, где есть минимальные требования к уровню наполнения хранилищ, - сказала министр. - Вот почему президент рассматривает этот вопрос".

Запасы дистиллятов в хранилищах на Восточном побережье США в настоящее время находятся на рекордно низком для этого времени года уровне. В Новой Англии, где топливо используется для обогрева домов, запасы составляют менее трети от обычного уровня, отмечает Bloomberg.

Ранее сообщалось, что администрация президента США также рассматривает возможность введения ограничений на экспорт нефтепродуктов.

Во вторник Грэнхольм подтвердила, что этот вариант по-прежнему рассматривается. "Однако я не думаю, что он находится вверху списка обсуждаемых возможностей", - подчеркнула она.

США Новая Англия Минэнерго Дженнифер Грэнхольм Европа
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