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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

Air France-KLM разместит конвертируемые бонды на 300 млн евро

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Франко-нидерландская авиакомпания Air France-KLM выпустит бессрочные конвертируемые облигации на сумму 300 млн евро, чтобы привлечь средства для частичного погашения задолженности перед правительством Франции, образовавшейся в начале пандемии COVID-19.

Субординированные бонды, которые могут быть конвертированы в новые акции или обменяны на существующие, будут размещаться исключительно среди квалифицированных инвесторов, сообщила пресс-служба группы.

Размещение состоится 23 ноября.

Поступления от размещения бумаг Air France-KLM полностью направит на погашение бессрочных бондов, выпущенных ею в пользу правительства Франции в апреле 2021 года. Французские власти предоставили авиакомпании помощь в размере 4 млрд евро.

Акции Air France-KLM теряют в цене 12% в ходе торгов в Париже в среду. С начала 2022 года их стоимость снизилась на 37%.

Air France-KLM Нидерланды Франция
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