Курс рубля к окончанию торгов растерял рост к доллару и евро

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США отыграл почти все потери первой половины дня и лишь слегка понижается, евро развернулся вверх и немного подрос на "Московской бирже" по итогам среды, рубль не изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных валютных парах.

К 19:00 доллар дешевел на 5 копеек, до 60,35 рубля, евро дорожал на 5,25 копейки, до 62,87 рубля. Бивалютная корзина подешевела на 0,4 копейки - до 61,49 рубля. Курс китайского юаня снизился на 5,7 копейки - до 8,49 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял рост первой половины дня и завершил торги среды лишь небольшим разнонаправленным движением к доллару и евро на фоне негативной динамики цен на нефть. Ранее в среду рубль рос благодаря снижению нового витка геополитических рисков после того, как сообщения о падении ракет на территории Польши получили разъяснения. Поддержку рублю также оказали первичные аукционы Минфина по размещению ОФЗ.

Министерство финансов России провел в среду аукционы по продаже ОФЗ-ИН серии 52004 в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ПК серии 29022. Облигации серии 26241 и серии 29022 еще не предлагались инвесторам, объем выпусков составил 750 млрд рублей каждый. Доступный для размещения объем выпуска ОФЗ-ИН - 161,77 млрд рублей.

Ведомство установило новый рекорд привлечения денежных средств за один день, продав на трех первичных аукционах ОФЗ на общую сумму 823,02 млрд рублей при общем спросе более 1,195 трлн рублей. При этом объем размещения на втором аукционе также составил рекордную для одного аукциона величину - 750 млрд рублей при спросе 904,365 млрд рублей.

Таким образом, Минфин побил предыдущий абсолютный рекорд размещения ОФЗ как на одном аукционе, так и за весь аукционный день, установленный 28 октября 2020 года, когда Минфину на двух аукционах удалось продать бумаги на общую сумму 436,558 млрд рублей по номиналу при спросе 487,686 млрд рублей. При этом объем размещения на первом аукционе тогда составил рекордную для одного аукциона величину - 430,195 млрд рублей по номиналу при спросе 474,305 млрд рублей.

Всего с учетом последних размещений Минфин привлек на аукционах ОФЗ с начала четвертого квартала 1 трлн 259,5 млрд рублей по номиналу при плане всего 150 млрд рублей. Таким образом квартальный план уже перевыполнен в 8,4 раза.

Минфин, комментируя итоги рекордного дня, ограничился только заявлением, что "результаты прошедших аукционов наглядно продемонстрировали уверенность инвесторов в устойчивости российской экономики и доверие к проводимой правительством РФ макроэкономической политике".

Инвесторы продолжают переоценивать сделанные ранее прогнозы в отношении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США и экономики, пишет Trading Economics.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик выразил мнение о том, что Федрезерву следует продолжать подъем процентных ставок до появления признаков масштабного ослабления инфляции. "Мы этого еще не наблюдаем, поэтому я полагаю, что нам потребуются новые повышения ставки", - написал Бостик в статье, опубликованной на сайте ФРБ. При этом он добавил, что видит "проблески надежды" в последние три месяца, однако цены снижаются преимущественно на товары, а не на услуги.

Заместитель председателя ФРС Лейл Брейнард заявила Bloomberg в понедельник, что Федрезерв, вероятно, сократит темпы ее подъема в скором времени.

Во вторник стало известно, что цены производителей в США (индекс PPI) в октябре выросли на 8% в годовом выражении и на 0,2% относительно сентября. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 8,3%, второго - на 0,4%.

Данные о розничных продажах в США за октябрь, опубликованные министерством торговли страны в среду, оказались более сильными, чем ожидалось, тогда как динамика промпроизводства не оправдала прогнозов рынка.

Розничные продажи в Штатах в прошлом месяце выросли на 1,3% относительно сентября. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение на 1%.

Тем временем, объем промпроизводства в октябре уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, показал отчет Федеральной резервной системы. Эксперты в среднем прогнозировали рост показателя на 0,2%. Данные за сентябрь были пересмотрены в худшую сторону: промпроизводство увеличилось на 0,1%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.

Рост промпроизводства в годовом выражении в октябре замедлился до 3,3% с сентябрьских 5%.

Еще один статистический отчет, обнародованный в среду, стал очередным сигналом ослабления инфляционного давления в США. Стоимость импорта в стране в октябре уменьшилась на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Падение продолжилось четвертый месяц подряд, хотя его темпы замедлились с 1,1% в сентябре и были слабее ожидавшихся экономистами 0,4%.

Рост импортных цен в годовом выражении в октябре составил 4,2%, став минимальным с февраля 2021 года.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, российская валюта на торгах в среду умеренно укрепляется к доллару и дорожает относительно евро. "Минфин в среду в рамках всего одного аукциона, на котором рынку был предложен выпуск ОФЗ-ПК с погашением в июле 2033 года, разместил 750 млрд рублей по номиналу. Эта цифра превышает суммарный объем размещения по всем аукционам с начала 2022 года. Всего ведомство за сегодняшний день разместило ОФЗ на 823 млрд рублей, а совокупный объем размещения с начала ноября превысил 1 трлн руб. Если говорить о зарубежных событиях, то во вторник индекс доллара DXY обновил минимумы с августа, однако вечером в среду торгуется недалеко от уровня закрытия прошлой недели. Индекс цен производителей в США за октябрь, опубликованный во вторник, продемонстрировал замедление до 8% г/г, снизившись сильнее рыночных ожиданий. На этом фоне рынок продолжает рассчитывать на замедление темпов ужесточения монетарной политики в США в декабре - оцениваемая по фьючерсам вероятность еще одного повышения на 75 базисных пунктов в следующем месяце по состоянию на вечер среды не превышает 15%", - говорит Беспалов.

"Российский рубль на открытии ослаблялся. Пара "доллар-рубль" планово заскакивала над 61 рубль/$1, однако задержаться там не смогла и к текущему моменту ушла даже в символический минус, до 60,2. Ночью бушевали страсти, возникла неопределенность на внешнем контуре. Однако обвинения в адрес России стихли, и рубль, по сути, даже не успел испугаться. Валютный боковик в границах 60-61 за доллар США продолжается", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Цены на нефть вновь снижаются в ходе волатильных торгов в среду, несмотря на данные, указавшие на более существенное, чем ожидалось, падение запасов в США. К 19:02 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 1,66%, до $92,34 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели в Нью-Йорке на 2,29%, до $84,93 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 5,4 млн баррелей - до 435,36 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 2,21 млн баррелей и составили 207,94 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 1,12 млн баррелей, до 107,38 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,9 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 200 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник повысило прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 180 тысяч баррелей в сутки (б/с), однако прогноз на 2023 год был снижен на 40 тысяч б/с. Агентство также отметило, что к 5 декабря, когда вступит в силу европейское эмбарго на импорт российской нефти, Москве необходимо будет перенаправить еще 1,1 млн б/с на экспорт в другие страны.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, Банк России поднял официальный курс доллара на 17 ноября на 3,68 копейки, до 60,3484 рубля/$1, и увеличил курс евро на 3,78 копейки, до 62,6675 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" в среду опустился на 0,47 копейки по отношению ко вторнику и составил 60,3484 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00, напротив, поднялся на 0,53 копейки и составил 60,3074 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 073,18 млн, из которых $694,682 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 378,498 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 4,65 копейки, до 62,748 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 0,97 копейки, до 62,6527 рубля. Объем торгов евро составил 1 150,287 млн, из которых 242,097 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 908,19 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК, остались неизменными относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 39 базисных пунктов (б.п.) - до 7,81% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 13 б.п. - до 7,9% годовых. Ставка MosPrime Rate сроком на 1 месяц осталась на отметке 8,2% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев - на уровнях 8,39% и 8,5% годовых.