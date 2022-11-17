Рубль на старте торгов почти не меняется к доллару и юаню в ожидании новых стимулов к движению

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США слегка растет, юань незначительно снижается на "Московской бирже" на старте торгов в четверг, рубль проявляет слабые изменения в ожидании новых драйверов к движению.

По итогам третьей минуты торгов курс доллара США составил 60,4175 руб./$1 (+6,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 6,91 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на "Московской бирже" на 3,2 коп. - до 8,461рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и юаню на старте торгов в четверг с ожиданиями новых торговых идей. Негативная динамика цен на нефть и пессимистичные настроения глобальных инвесторов не оказала существенного влияния на валютные пары. Участники рынка отыграли ключевые сигналы среды и находятся в ожидании новых стимулов к движению.

Поддержку рублю в среду оказали первичные аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ, которые проводились в среду. Ведомство установило новый рекорд привлечения денежных средств за один день, продав на трех первичных аукционах ОФЗ на общую сумму 823,02 млрд рублей при общем спросе более 1,195 трлн рублей. Всего с учетом последних размещений Минфин привлек на аукционах ОФЗ с начала четвертого квартала 1 трлн 259,5 млрд рублей по номиналу при плане всего 150 млрд рублей. Таким образом квартальный план уже перевыполнен в 8,4 раза.

Инвесторы оценивают оперативные данные по инфляции в России, проецируя их на дальнейшие действия Банка России по ключевой ставке. Очередное заседание ЦБ РФ запланировано на 16 декабря. По данным Росстата, инфляция в РФ с 8 по 14 ноября 2022 года составила 0,06% после инфляции в 0,01%, 0,07%, 0,08% в предыдущие три недели.

С начала ноября потребительские цены в РФ к 14 ноября выросли на 0,07%, с начала 2022 года к 14 ноября цены повысились на 10,74%.

Из среднесуточных данных Росстата за 14 дней ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась по состоянию на 14 ноября до 12,40% с 12,52% на 7 ноября.

В центре внимания также остаются прогнозы в отношении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США и экономики после публикации новых неоднородных статданных. Американский фондовый рынок отреагировал на них снижением.

Минфин США сообщил, что общий объем вложений нерезидентов в американские государственные облигации в сентябре сократился на $212,1 млрд и составил $7 трлн 296,9 млрд. Из этой суммы бумаги на $3 трлн 741,8 млрд принадлежали правительствам или центральным банкам иностранных государств.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:03 мск составила $91,88 за баррель, что на 1,06% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $84,48 за баррель, что на 1,30% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг в основном демонстрируют негативную динамику: китайский CSI300 опустился на 1,43%, японский Nikkei 225 - на 0,29%, гонконгский Hang Seng потерял 2,52%, южнокорейский Kospi - 0,9%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,09%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 поднялся на 0,11%.

Американский рынок акций завершил торги в среду в минусе на фоне неоднородных статданных, а также слабой квартальной отчетности ритейлера Target Corp. Данные о розничных продажах в США за октябрь, опубликованные министерством торговли страны, оказались более сильными, чем ожидалось, тогда как динамика промышленного производства не оправдала прогнозов рынка. Розничные продажи в Штатах в прошлом месяце выросли на 1,3% относительно сентября. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1%.

Объем промпроизводства в октябре уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, показал отчет Федеральной резервной системы. Эксперты в среднем прогнозировали рост показателя на 0,2%. Данные за сентябрь были пересмотрены в худшую сторону: промпроизводство увеличилось на 0,1%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее. Рост промпроизводства в годовом выражении в октябре замедлился до 3,3% с сентябрьских 5%.

Еще один статистический отчет, обнародованный в среду, стал очередным сигналом ослабления инфляционного давления в США. Стоимость импорта в стране в октябре уменьшилась на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Падение продолжилось четвертый месяц подряд, хотя его темпы замедлились с 1,1% в сентябре и были слабее ожидавшихся экономистами 0,4%. Рост импортных цен в годовом выражении в октябре составил 4,2%, став минимальным с февраля 2021 года.