Банки РФ с начала года предотвратили утечку в теневой оборот около 140 млрд рублей

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Российские банки с помощью инструмента отказа от проведения операций за январь-октябрь не допустили перехода в теневой оборот около 140 млрд руб., сообщила заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева.

"Снижению вовлеченности банков в проведение сомнительных операций способствует и традиционный инструмент отказа в проведении операции. За десять месяцев этого года этот механизм позволил не допустить в теневой оборот порядка 140 млрд рублей, и эта сумма на 20% выше прошлогодней", - сказала Бобрышева, выступая на конференции "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ".

С 1 июля 2022 года в полном объеме заработала платформа "знай своего клиента" (ЗСК), в рамках которой ЦБ присваивает российским юридическим лицам и ИП один из трех уровней риска: низкий, средний, высокий ("зеленый", "желтый", "красный"). Градация ведется с учетом установленных регулятором по согласованию с Росфинмониторингом критериев.

По словам Бобрышевой, доля отказов по формальным основаниям снижается, о чем свидетельствует небольшое количество обращений в межведомственную комиссию для реабилитации. "Система ЗСК на первом этапе показала хорошую устойчивость, потому очень незначительное количество жалоб. И все-таки большинство, подавляющее большинство субъектов, которые получили оценку "double red", не обращаются в комиссию. Очевидно, что у них нет для этого аргументов", - отметила заместитель директора Росфинмониторинга.

Данные о снижении формальных отказов подтвердил и глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский. "Очень малое количество клиентов обратилось в МВК (межведомственная комиссия - ИФ) для того, чтобы уровень риска был пересмотрен. Это говорит о том, что все остальные, покрашенные в красный цвет, прекрасно понимают, что в отношении них такое решение абсолютно обосновано, и они понимают бесперспективность обращения за реабилитацией", - отметил он.

По данным ЦБ, на сегодняшний день от кредитных организаций поступило лишь 24 обращения с просьбой пересмотреть уровень риска "красного" клиента. При этом количество "красных" клиентов уменьшилось в два раза, платформа фиксирует в качестве таковых 0,5% от общего объема.

Доля клиентов в желтой зоне составляет чуть более 1% от общего количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 98,3% - это "зеленые" клиенты. Изначально регулятор ожидал, что доля "зеленых" клиентов составит 99% от общего количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые находятся на обслуживании в российских банках, желтая зона займет 0,3%, красная - 0,7%.

Внимание банков также должно быть сфокусировано на проблеме обналичивания бюджетных средств, подчеркнула Бобрышева: информация о конечном игроке в цепочке вывода средств в теневой сектор дает возможность "подняться по ней" и установить связи между заказчиками и основными исполнителями.

"Примечательно, что в ходе консультаций банки подсказали алгоритмы выявления таких клиентов, ориентируясь, прежде всего, на доступный информационный ресурс "СПАРК-Интерфакс". Эта система действительно помогает идентифицировать исполнителей государственных контрактов, получателей субсидий и получателей иных средств государственной поддержки. И знаем, что банки, и банки сами об этом говорят, активно используют эту разметку в своих автоматизированных банковских системах", - отметила она.