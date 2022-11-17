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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:23

Сотрудники 113 кофеен Starbucks в США устроят забастовку

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Работники 113 кофеен Starbucks Corp в США будут бастовать в четверг и приостановят работу по крайней мере на часть дня, сообщают американские СМИ.

Акция протеста приурочена ко "Дню красного стакана", который компания проводит ежегодно. В этот день при покупке любого праздничного напитка Starbucks дарит многоразовые стаканы красного цвета с логотипом компании, которые выпущены ограниченным тиражом. Мероприятие в этом году проходит уже в 25-й раз. Сотрудники компании говорят, что это один из самых загруженных дней в году.

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Бастующие хотят повышения зарплаты, более стабильного рабочего графика и лучшего уровня укомплектованности персоналом в кофейнях с наиболее высоким потоком покупателей.

Эта забастовка станет крупнейшей акцией протеста с момента старта кампании по объединению в профсоюзы сотрудников Starbucks в конце прошлого года, отмечает CNBC.

Starbucks выступает против действий по объединению в профсоюзы, говоря, что она функционирует лучше всего, когда работает напрямую с сотрудниками. Компания владеет более чем 9 тыс. кофеен в США. За последний год работники около 260 принадлежащих компании заведений проголосовали за объединение в профсоюз Workers United.

Котировки акций Starbucks в ходе предварительных торгов в четверг снижаются на 1,3%. Рыночная стоимость владельца крупнейшей в мире сети кофеен с начала текущего года опустилась на 17% (до $112,3 млрд), что сопоставимо со снижением фондового индекса Standard & Poor's 500.

Starbucks США
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