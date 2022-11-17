Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:05

Производитель стримингового оборудования Roku сократит 5% рабочих мест

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Американская Roku Inc., которая производит стриминговое оборудование и оказывает услуги в этой области, планирует сократить 5% рабочих мест в США.

В сообщении компании это решение объясняется "текущими экономическими условиями в нашей отрасли".

Сокращения коснутся примерно 200 сотрудников и будут завершены в первом квартале 2023 года. Расходы компании, связанные с этим, составят от $28 млн до $31 млн. Они будут отражены в отчетности компании за четвертый квартал 2022 года.

Roku также планирует замедлить темпы увеличения операционных расходов в 2023 году.

"Эти меры позволят нам сфокусироваться на инвестициях в ключевые стратегические направления", - отмечается в сообщении.

С начала 2022 года капитализация Roku упала почти на 76%.

Roku США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Казанская G-Group передумала покупать российский бизнес шведской Bonava

Clearstream будет взимать 10% комиссии по рублевым остаткам на клиентских счетах

Сотрудники 113 кофеен Starbucks в США устроят забастовку

Сотрудники 113 кофеен Starbucks в США устроят забастовку

Индекс британского завтрака в октябре подскочил на 19,5%

Индекс британского завтрака в октябре подскочил на 19,5%

Минфин предложил пошлину на экспорт бензина и дизельного топлива с демпфером с 1 января

Минфин предложил пошлину на экспорт бензина и дизельного топлива с демпфером с 1 января

McDonald's в Казахстане с 18 ноября закроет рестораны из-за проблем с поставками

Россия за 10 месяцев увеличила экспорт муки и круп почти в три раза

Арбитраж обязал финскую Gasum выплатить 300 млн евро "Газпрому" за поставки газа

Александр Акопов станет гендиректором телеканала СТС и замгендиректора НМГ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });