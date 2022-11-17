Производитель стримингового оборудования Roku сократит 5% рабочих мест

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Американская Roku Inc., которая производит стриминговое оборудование и оказывает услуги в этой области, планирует сократить 5% рабочих мест в США.

В сообщении компании это решение объясняется "текущими экономическими условиями в нашей отрасли".

Сокращения коснутся примерно 200 сотрудников и будут завершены в первом квартале 2023 года. Расходы компании, связанные с этим, составят от $28 млн до $31 млн. Они будут отражены в отчетности компании за четвертый квартал 2022 года.

Roku также планирует замедлить темпы увеличения операционных расходов в 2023 году.

"Эти меры позволят нам сфокусироваться на инвестициях в ключевые стратегические направления", - отмечается в сообщении.

С начала 2022 года капитализация Roku упала почти на 76%.