Производитель стримингового оборудования Roku сократит 5% рабочих мест
Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Американская Roku Inc., которая производит стриминговое оборудование и оказывает услуги в этой области, планирует сократить 5% рабочих мест в США.
В сообщении компании это решение объясняется "текущими экономическими условиями в нашей отрасли".
Сокращения коснутся примерно 200 сотрудников и будут завершены в первом квартале 2023 года. Расходы компании, связанные с этим, составят от $28 млн до $31 млн. Они будут отражены в отчетности компании за четвертый квартал 2022 года.
Roku также планирует замедлить темпы увеличения операционных расходов в 2023 году.
"Эти меры позволят нам сфокусироваться на инвестициях в ключевые стратегические направления", - отмечается в сообщении.
С начала 2022 года капитализация Roku упала почти на 76%.