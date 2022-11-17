Опрос показал рост доверия российских предпринимателей к партнерам

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Российские компании за последние 4 года стали больше доверять деловым партнерам и даже пересмотрели традиционное мнение о том, что общество не доверяет бизнесу, показал опрос, проведенный компанией "Технологии Доверия" (ТеДо, экс-PwC) совместно с аналитическим центром НАФИ.

В рамках исследования в октябре 2022 года было проведено 1001 интервью с руководителями российских компаний разного размера и из различных отраслей.

Доля тех, кто считает, что общество доверяет бизнесу, выросла в 2022 году до 70% с 27% в 2018 году (это сумма ответов "очень высокий" и "скорее высокий"). По убеждению 83% предпринимателей, россияне одобрительно относятся к бизнесу (сумма ответов "однозначно положительно" и "скорее положительно").

69% представителей бизнеса полагают, что доверие предпринимателей друг к другу в 2022 году находится на уровне "скорее высоком" или "очень высоком". В 2018 году этот показатель составлял 38%.

Не менее позитивно относится бизнес и к своим стейкхолдерам. Больше всего компании доверяют своим сотрудникам - 93%, деловым партнерам - 90%, клиентам и потребителям - 89%. К финансовым организациям испытывают доверие 85% опрошенных.

Что же касается зарубежных деловых партнеров, то доверие они вызывают у 70% опрошенных.

"70 процентов! А ведь среди них наверняка есть и представители не особо дружественных России стран", - прокомментировал управляющий партнер ТеДо Игорь Лотаков.

С точки зрения 44% опрошенных, при выборе нового партнера самым мощным стимулом начать доверять новой компании может стать положительная информация от коллег и существующих партнеров.

Второй основной причиной доверять новым партнерам 39% респондентов назвали отсутствие против них судебных исков. Срок существования фирмы-партнера важен для 38% бизнесменов и руководителей компаний, а 37% считают важным фактором делового общения между партнерами, влияющим на уровень доверия, открытость и доступность к общению ее руководства.

На выстраивание деловых отношений почти не влияет, заявляет ли компания-партнер о том, что она соблюдает принципы социальной ответственности (это важно лишь для 13% респондентов). "На Западе, полагаю, подобный подход был бы встречен в штыки", - прокомментировал эти показатели Лотаков.

Глава НАФИ Гузелия Имаева считает, что полученные по итогам опроса данные можно связать с "культурным кодом" россиян и тем, как они обычно ведут себя в сложных ситуациях, будучи склонны проявлять дух поддержки и взаимопомощи.

В ряде сегментов бизнесу удалось в условиях турбулентности 2022 года даже укрепить лояльность клиентов: ожидания краха в отдельных отраслях, например, в банковской сфере, не подтвердились, в результате доверие к этим отраслям выросло. Уровень лояльности населения к банковской системе подскочил в 5 раз, показал другой опрос.

Что касается доверия между компаниями, то, отметила Имаева, многие опрошенные предприниматели сказали, что в экстремальной ситуации стремились поддержать партнеров, давали скидки и отсрочки.

В экстраординарных ситуациях доверие оказывается востребованным, считают авторы исследования. При этом опрос проходил в условиях мобилизации, и в ряде случаев реакция респондентов могла быть ситуативной.