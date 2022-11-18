Liberty Media выведет на биржу бейсбольную команду "Атланта Брейвс"

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Американская инвестиционная компания Liberty Media Corp приняла решение сделать принадлежащую ей бейсбольную команду "Атланта Брейвс" отдельной фирмой, акции которой будут торговаться на бирже.

Новая компания будет называться Atlanta Braves Holdings и также будет включать в себя комплекс зданий The Battery Atlanta, расположенный рядом со стадионом команды.

Таким образом, Liberty Media планирует предоставить своим инвесторам большую диверсификацию в плане выбора конкретных активов для инвестирования, отметил глава компании Грег Маффи.

"Атланта Брейвс" считается одной из старейших спортивных команд в США - клуб ведет свою историю с 1871 года. Команда выиграла позапрошлый чемпионат страны.

Акции Liberty Media в четверг подешевели на 1,5%. С начала года они снизились в цене на 12,9%, тогда как индекс S&P 500 за этот период потерял 16,9%.