ЕС за 10 лет инвестировал в страны Центральной Азии более 105 млрд евро

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Евросоюз инвестирует в Центральной Азии больше, чем Россия и Китай, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в Самарканде на конференции по вопросам отношений ЕС и Центральной Азии.

"Без сомнения, мы являемся самым большим инвестором в Центральной Азии. За последние 10 лет страны-члены Евросоюза инвестировали более 105 млрд евро в центральноазиатские страны, а это уже превышает 40% от общей суммы иностранных прямых инвестиций в регионе. Это больше, чем инвестируют Россия и Китай. И мы готовы делать и больше", - сказал Боррель, которого цитируют местные СМИ.

Он анонсировал две инициативы Europe Team, которые будут представлены в ходе конференции. Они предусматривают обеспечении доступа стран Центральной Азии к интернету с помощью спутниковой связи, поддержку в управлении водными и энергетическими ресурсами, а также построении "зеленой" экономики.

В Самарканде 17-18 ноября проходят министерская встреча в формате "Европейский Союз - Центральная Азия" и международная конференция "ЕС - Центральная Азия" по взаимосвязанности: "Глобальные ворота" для устойчивого развития".