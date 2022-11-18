Закупки зерна в госфонд РФ на этой неделе снизились на треть

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Государство на этой неделе закупило в интервенционный фонд РФ 148 367 тонн зерна на 2 млрд 232,9 млн рублей, следует из данных Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу "Московская биржа").

На минувшей неделе было закуплено 220 095 тонн на 3 млрд 309,8 млн рублей.

Самый высокий показатель пришелся на понедельник, 11 ноября - 40,23 тыс. тонн (на 599,4 млн рублей). К пятнице закупки снизились до 27,27 тыс. тонн на 408,3 млн рублей.

Всего с 1 августа по 18 ноября государство закупило 1 млн 741,23 тыс. тонн зерна на 26,25 млрд рублей. Больше всего - 891,55 тыс. тонн (на 13,775 млрд рублей) - пшеницы 3-го класса урожая 2022 года. Пшеницы 4-го класса урожая 2022 года закуплено 780 435 тонн (на 11,556 млрд рублей), пшеницы 3-го класса урожая 2021 года - 25,65 тыс. тонн (на 398,052 млн рублей), пшеницы 4-го класса урожая 2021 года - 9,45 тыс. тонн (на 142,4 млн рублей), ржи урожая 2022 года -34 155 тонн (на 378,6 млн рублей).

Средняя цена пшеницы 3-го класса урожая 2021 года за этот период составила 14 308 рублей за тонну, пшеницы 3-го класса урожая 2022 года - 14 129 рублей, пшеницы 4-го класса урожая 2021 года - 13 699 рублей, пшеницы 4-го класса 2022 года - 13 515 рублей, ржи - 10 084 рубля за тонну. Все цены - без НДС.

Согласно расписанию, следующие торги назначены пока на 21-23 ноября.

Как сообщалось, государство в этом году планирует закупить в фонд 3 млн тонн зерна. Госагентом по закупкам является "Объединенная зерновая компания" (ОЗК).

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен - выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление.