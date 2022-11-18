Рынок акций РФ в пятницу просел вслед за упавшей нефтью

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу просел вслед за упавшей нефтью из-за карантинных ограничений в Китае, откат сдерживался позитивной коррекцией на фондовых площадках Европы и США. Индекс МосБиржи удержался выше рубежа 2200 пунктов, выросли расписки Qiwi (+9,6%) в ожидании публикации в пятницу финансового отчета компании за III квартал 2022 года по МСФО.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2206,32 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1147,03 пункта (-0,4%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 2,4%.

Доллар подрос до 60,6 рубля (+0,07 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,5-1%, доллар подрос на 0,06 рубля.