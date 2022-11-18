Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:32

Рынок акций РФ в пятницу просел вслед за упавшей нефтью

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу просел вслед за упавшей нефтью из-за карантинных ограничений в Китае, откат сдерживался позитивной коррекцией на фондовых площадках Европы и США. Индекс МосБиржи удержался выше рубежа 2200 пунктов, выросли расписки Qiwi (+9,6%) в ожидании публикации в пятницу финансового отчета компании за III квартал 2022 года по МСФО.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2206,32 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1147,03 пункта (-0,4%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 2,4%.

Доллар подрос до 60,6 рубля (+0,07 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,5-1%, доллар подрос на 0,06 рубля.

МосБиржа Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена Brent опустилась ниже $88 за баррель

Белоусов ожидает спад ВВП РФ в 2022 году в интервале 2,8-3%

РФ и Китай готовят межправсоглашение о поставках газа с Дальнего Востока

РФ и Китай готовят межправсоглашение о поставках газа с Дальнего Востока

"Газпром" этой зимой может поставить в Азербайджан до 1 млрд куб. м газа

Санду заявила, что нынешний кризис превосходит возможности Молдавии

Санду заявила, что нынешний кризис превосходит возможности Молдавии

Минфин РФ работает над введением цифрового акциза на табак и пиво

"Яндекс.Маркет" приобрел все оставшиеся в России товары IKEA

"Яндекс.Маркет" приобрел все оставшиеся в России товары IKEA

Авиакомпания "Якутия" погасит часть долга за SSJ100 за счет бюджета республики

Братья Линники стали напрямую контролировать торговую компанию "Мираторг"

Братья Линники стали напрямую контролировать торговую компанию "Мираторг"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });