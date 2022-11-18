Рубль по итогам пятницы подрос к доллару и слегка опустился к евро

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США немного подешевел, евро, напротив, слегка подрос на "Московской бирже" по итогам торгов пятницы; рубль не изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 60,4 руб./$1 в 19:00, что на 12,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 62,44 руб./EUR1, подорожав на 11 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,06 копейки – до 61,32 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 3,7 копейки – до 8,49 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо изменился к доллару и евро по итогам пятницы с учетом их динамики на глобальном рынке. После снижения накануне евро немного повысился к доллару, отреагировав, в частности, на "ястребиные" заявления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

Лагард, выступавшая в пятницу во Франкфурте, заявила, что Европейскому ЦБ придется поднять ключевые процентные ставки до уровней, которые будут ограничивать экономическую активность, чтобы ослабить инфляцию в еврозоне.

"Мы планируем продолжить подъем ставок, поскольку простого отказа от стимулирующей политики может оказаться недостаточно, - сказала она. - В конце концов мы повысим ставки до уровней, которые позволят нам вернуть инфляцию к нашему среднесрочному целевому показателю".

Лагард отметила, что риск рецессии в еврозоне усилился, однако самого по себе экономического спада будет недостаточно, чтобы сдержать инфляцию.

"Темпы роста потребительских цен являются слишком высокими, - приводит ее слова агентство Bloomberg. - Прошлый опыт позволяет предположить, что рецессия не сможет существенно опустить темпы инфляции, по крайней мере, в краткосрочной перспективе".

Накануне участники рынка оценивали ястребиные заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС), а также свежую порцию статистики.

Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард сказал, что Федрезерву придется продолжать подъем базовой процентной ставки, поскольку ее текущий уровень не ограничивает экономическую активность в достаточной мере, чтобы ослабить инфляцию. Он не уточнил, насколько высоко, по его мнению, должна быть повышена ставка. Однако графики, сопровождавшие его выступления, показывали, что ее уровень может быть в диапазоне 5-7% годовых, отмечает Market Watch.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари также сказал, что нет ясности в том, насколько далеко должна зайти ФРС в вопросе подъема стоимости кредитования, поскольку инфляция остается высокой.

ФРС повысила ставку на 3,75 процентного пункта (п.п.) менее чем за год, причем на последних четырех заседаниях увеличивала ее сразу на 0,75 п.п. В настоящее время ставка находится на уровне 3,75-4% годовых, и рынок ждет ее подъема на 50 б.п. в декабре.

Число домов, строительство которых было начато в США в октябре, сократилось на 4,2% относительно предыдущего месяца и составило 1,425 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в сентябре количество новостроек составило 1,488 млн, а не 1,439 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали снижение показателя на 2% с объявленного ранее сентябрьского уровня - до 1,41 млн, согласно данным Trading Economics.

Комментарии аналитиков

"Рубль сегодня как, впрочем, и на уходящей неделе в целом показал едва заметные движения. Пара "доллар-рубль" завершила торги пятницы у отметки 60,4 рубля за доллар. Поддержку рублю по-прежнему оказывает профицит торгового баланса и изменившиеся внешнеторговые условия", - рассказала "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Рубль по отношению к доллару всю неделю придерживался диапазона 60-62. В пятницу завершил торги чуть выше уровня 60. Уже на этой неделе национальную валюту поддерживал эффект приближающегося пика налогового периода. Компании должны до 25 ноября выплатить НДПИ за октябрь", - отмечает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик.

"Рубль находится там же, где он был и на прошлой неделе. Рынок начинает выдыхаться в своем стремлении игнорировать внутренние и внешние новости, посмотрим, хватит ли у него сил на очередной виток роста на следующей неделе. Как минимум на международном рынке есть место для продолжения восходящего движения, а вот достанется ли импульса к росту и российскому рынку - это вопрос открытый", - отмечает старший аналитик "ИК Русс-инвест" Роман Блинов.

Нефть

Цены на нефть ускорили падение в пятницу вечером на опасениях дальнейшего ухудшения ситуации с коронавирусом в Китае и повышения ставок в США. Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 подешевели на 2,87% - до $87,2 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на 2,9% - до $79,27 за баррель.

Накануне Китай сообщил о росте числа заболевших коронавирусом до 25,353 тыс. с 23,276 тыс. днем ранее.

Рост заболеваемости не позволяет надеяться, что в скором времени все эпидемиологические ограничения в стране будут сняты. Многие участники рынка рассчитывали на это, полагая, что такой сценарий может резко увеличить спрос на топливо со стороны крупнейшего импортера энергоносителей в мире.

Курсы валют

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,53 копейки, до 60,3741 руб./$1, и уменьшил курс евро на 12,28 копейки, до 62,4484 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" в пятницу опустился на 1,45 копейки по отношению к четвергу и составил 60,3747 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00, напротив, подрос всего на 0,38 копейки и составил 60,4059 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 591,451 млн, из которых $566,177 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 025,274 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 16,66 копейки, до 62,4477 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 7,36 копейки, до 62,4688 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 079,604 млн, из которых EUR514,288 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR565,316 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая поднялась на 2 базисных пункта - до 7,97% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на отметке 7,87% годовых. Ставка MosPrime Rate сроком на 1 месяц также осталась на отметке 8,2% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев - на уровнях 8,39% и 8,5% годовых соответственно.