Акционеры Ozon на ГОСА 20 декабря переизберут четырех членов совета директоров

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Ozon 20 декабря проведет годовое собрание акционеров, говорится в сообщении компании.

Трех директоров - представителей Baring Vostok Елену Ивашенцеву и Дмитрия Каменского и представителя ПАО АФК "Система" Алексея Каткова - необходимо переизбрать в соответствии с принципом ротации в уставе (по нему на каждом ГОСА должны ротироваться 1/3 директоров в совете, занимающих свои посты наиболее продолжительное время, они также имеют право на переизбрание).

Еще одного директора, CFO компании Игоря Герасимова, необходимо переизбрать как назначенного самим советом (это произошло в апреле 2022 г., в совете директоров он сменил экс-CEO Ozon Александра Шульгина), а не избранного акционерами.

Остальные директора сохраняют свои полномочия и остаются в совете без необходимости переизбираться.

Также акционерам предлагается утвердить годовой отчет за 2021 год, а также переназначить в качестве аудиторов KPMG Limited (Кипр) и Kept (Россия) (ранее являлся российским офисом KPMG).

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в ГОСА – 21 ноября.

"Система" и Baring владеют примерно по 32% Ozon, остальные акции находятся в свободном обращении.